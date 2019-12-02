Yeni çıkan kitaplar - 25 Kasım 2019

Yeni çıkanlar raflardaki yerini aldı. Bu hafta da ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.

ŞENLİK ATEŞİ

Şenlik Ateşi, Netflix’in çok sevilen Jessica Jones dizisinin başrolü Krysten Ritter’ın, gizemler ve tehlikelerle bezeli geçmişine yolculuk eden bir kadının ters köşelerle dolu macerasını anlattığı, heyecan dolu ilk romanı.

Şenlik Ateşi

Kyrsten Ritter

Çev.: Emre Aygün

S.: 288

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ARZU SAPAĞINDA İNECEK VAR

Fantastik Edebiyatın kraliçesi Nazlı Eray’dan kült, türünün uç örneği bir roman...

Arzu Sapağında İnecek Var

Nazlı Eray

Everest Yay.

S.: 208

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ZAMAN O ZAMAN DEĞİL

Meliha Yıldırım’ın açtığı kapının eşiğindesiniz: yenilgi bilmez kadınlar kucaklayacak sizi, Fikriye ile Latife’nin yanından geçeceksiniz, Tanzimat edebiyatçılarına kulak misafiri olacak, hayatın tesellisini bir sahil berraklığında arayanlara dönüşeceksiniz belki de. Gündelik telaşlarınıza aşina, yaşantınızda saklanıp kalmış mucizelerin peşinde, zamanın sınırlarını bilen, yüreğinize komşu öyküler.

Zaman O Zaman Değil

Meliha Yıldırım

H2O Kitap

S.: 120

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BİR GÖNÜL MESELESİ

Git Kendini Çok Sevdirmeden’de oğlu vefat eden eden Arda, derin bir bunalıma girmiş ve Eskişehir’deki annesinin anılarla dolu evine sığınmıştır. Zaman akar, acıları geçirmese de dindirir ve genç kadın, terk ettiği kocasına ve İstanbul’a geri döner. Yalnız da değildir üstelik; unutamadığı gençlik aşkı Ertuğrul’un kendisine emanet ettiği kızı Dünya vardır yanında. Ancak ne kendisi ne de kocası Ali aynı insanlardır artık. Evlerinin içindeki yabancılaşmaya Gönül adında genç bir kızın gizemi de eklenince, Arda ve Ali kendilerini karanlık bir girdabın içinde bulacaktır.

Bir Gönül Meselesi

Tuna Kiremitçi

Mona Kitap

S.: 230

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SOLUK BİR AN

Behçet Çelik, incelikli ve duru anlatımıyla bir erkeğin iç dünyasına çekiyor bizi, oradaki karmaşayı, zaafları, hesapları, duyarlıkları gözlerimizin önüne seriyor. Bu, aynı zamanda aşkın bir solukta zamanı nasıl genleştirdiğinin de hikâyesi.

Soluk Bir An

Behçet Çelik

İletişim Yay.

S.: 211

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İLHAN BERK'İN MANİSA YILLARI

... Yıllar önce Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Memleket Hikâyeleri’ni okurken, Manisa’nın işgal yıllarında, işgalcilerin yerleşik halka sokakta yaptığı aşağılamaları okuduğumda, İlhan Berk’i o işgal edilmiş sokaklarda annesinin kucağında hayal etmiştim: itilip kakılmadan yürüyemeyen bir kadın. Manisa, 25 Mayıs 1919’da işgal edilmiş, İlhan Berk o sırada henüz 6 aylık olmalı. Yakup Kadri’yi okurken, bir araştırma yapıp o yılların Manisa’sına kadar gitmeye, orada İlhan Berk’i bulmaya heveslenmiştim, Hakkı Avan’ın hazırladığı bu kitap o yüzden beni çok etkiledi. Kitap, İlhan Berk cumhuriyetin ilk yılları dediğinde neyi kastettiğini anlayabileceğimiz bilgilerle dolu.

İlhan Berk'in Manisa Yılları

Hakkı Avan

Edebi Şeyler Yay.

S.: 136

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MARUZATIM VAR

Nurhan Suerdem, sokağın, caddelerin ve evlerin gümbürtüsü arasında kalan sesleri duyuruyor. Bazen duymamak için kulağımızı kapadığımız, bazen hayatımızın arızalı bir parçasından geldiğine inanmak istemediğimiz, bazen de tüm gücümüzle bizim olduğunu haykırmak için çabaladığımız sesleri…

Maruzatım Var

Nurhan Suerdem

İletişim Yay.

S.: 108

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PERVİN'İN SAVAŞI

Savaş yıllarında pek çok Osmanlı kadını ile aynı acıları paylaşan Pervin Hanım'ın kaderi Lozan Antlaşmasından sonra farklı bir yöne evriliyor. Benjamin C. Fortna, Kuşçubaşı Eşref: Efsane Teşkilat-ı Mahsusa Subayının Hayatı isimli muhteşem çalışmasının ardından Osmanlı İmparatorluğu'nun en çalkantılı dönemini bir de Eşref Bey'in eşi Pervin Hanım'ın kaleme aldığı hatırat aracılığıyla gözler önüne seriyor.

Pervin'in Savaşı

Benjamin C. Fortna

Çev.: Hatice Aydın

S.: 232

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TİKSİNTİ

El Salvadorlu sürgün yazar Horacio Castellanos Moya’dan hakaret virtüözü Thomas Bernhard üslubunda bir öfke konçertosu.

Tiksinti

Horacio Castellanos Moya

Çev.: Süleyman Doğru

Notos Yay.

S.: 104

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İŞSİZ

Claire gündelik hayatın streslerinden uzaklaştığında, kendisinin en iyi ve en kötü yönleriyle yüzleşmek zorunda kalır. Acaba o, yaşlı büyükannesine yüce gönüllülükle yardım eden ve erkek arkadaşı Luke’a her koşulda destek olan biri midir yoksa kendini unutacak kadar dağıtan, ölçüsüz ve çevresindeki herkesi kıran bir kadın mıdır? Sonuçta kimse mükemmel değildir. Tabii gerçeklerle yüzleşmeye cesareti varsa.

İşsiz

Lisa Owens

Çev.: Selen Ak

S.: 256

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Damla Karakuş

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