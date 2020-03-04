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Bilecik'te trafik kazası: 3 yaralı

Bilecik'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

İHA | 04.03.2020 - 02:33..
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Bilecik-Osmaneli karayolu üzerinde seyir halindeki Hüseyin Başhan (70) idaresindeki 11 SE 234 plakalı otomobil ile Sezgin Şahin (52) yönetimindeki 11 ER 676 plakalı hafif ticari araç, Gülümbe rampasında çarpıştı.

3 KİŞİ YARALANDI

Kazada, her iki araç sürücüleri ile hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Ali Görgülü (67) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Bilecik-Osmaneli karayolu kaza sebebiyle bir süre ulaşıma kapandı. Kaza yapan araçlar çekici yardımı ile çekilirken, trafik de normale döndü.

Bilecik'te trafik kazası: 3 yaralı

Bilecik'te trafik kazası: 3 yaralı

Bilecik'te trafik kazası: 3 yaralı

Bilecik'te trafik kazası: 3 yaralı

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