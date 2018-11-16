Bu hafta 8 film vizyona girecek

İsmail Hakkı Koç'un yönettiği; Burak Alkaş, Fercan Bay, Murat Övüç, Kadir Gültekin, Alisha Rene ve Tayfun Sav'ın rol aldığı "Çift'lik Bank: Tosun Firarda" isimli film seyirciyle buluşacak.

HER ŞEY SENİNLE GÜZEL

Başrollerinde Burcu Biricik, Mert Fırat, Hazar Ergüçlü ve İlker Aksum'un yer aldığı "Her Şey Seninle Güzel"in yönetmenliğini Cem Karcı yaptı.

Hikayesi İzmir'de geçen romantik komedi türündeki film, iki genç arasındaki aşkı konu ediniyor.

KOYVER GİTSİN

Kemal Danacı'nın yönetmenliğini üstlendiği "Koyver Gitsin", evlenebilmek için gerekli parayı bulmaya çalışan bir genç ile bu macerada ona yardımcı olan arkadaşının hikayesini odağına alıyor.

Senaryosu Ömer Gecü'ye ait olan filmde Seymen Aydın, Onur Yaprakçı, Kübra Dilara Çelen, Çetin Altay, Sinan Bengier ve Begüm Polat gibi isimler rol aldı.

CİN TEPESİ

Fatih Hasanoğlu ve Furkan Düzen'in yönetmenliğini yapıp başrolünde oynadığı "Cin Tepesi", paranormal olayları araştıran bir grup arkadaşın, bir köyde cin görüntülemeye çalışmasını konu ediniyor.

FANTASTİK CANAVARLAR: GRİNDELWALD'IN SUÇLARI

David Yates'in yönetmenliğini yaptığı; Eddie Redmayne, Johnny Depp, Ezra Miller, Katherine Waterston, Jude Law, Zoe Kravitz, Carmen Ejogo, Alison Sudol, Callum Turner ve Dan Fogler'in oynadığı "Fantastik Canavarlar: Grindelwald'ın Suçları", fantastik macera tutkunlarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.

lk filmde karanlık büyücü Gellert Grindelwald'ın büyücüler aleminde yükselişe geçmesinin ardından, sihirli canavarlar konusunda uzmanlaşmış gezgin büyücü Newt Scamander'ın rotası, bu kez Paris'e uzanıyor.

DUL KADINLAR

Kendi kaderlerini ellerine alan 4 kadının, geleceklerini istedikleri gibi şekillendirmek için işbirliği yapacağı "Dul Kadınlar" adlı filmin başrollerinde Oscar ödüllü Viola Davis, Elizabeth Debicki, Michelle Rodriguez ve Cynthia Erivo yer alıyor.

Steve McQueen'in yönetmenliğini yaptığı ve aynı adlı televizyon dizisinden uyarlanan "Dul Kadınlar" adlı yapımda yer alan 4 kadın oyuncuya; Colin Farrell, Liam Neeson, Daniel Kaluuya, Robert Duvall ve Carrie Coon gibi başarılı oyuncular eşlik ediyor.

WHİTNEY

Oscar'lı yönetmen Kevin Macdonald'ın dünya prömiyeri Cannes'da yapılan müzik belgeseli "Whitney", Whitney Houston'ın müzik dünyasının zirvesine çıkışını ve zirveden iniş sürecini gözler önüne seriyor.

PRENSES VE EJDERHA

Marina Nefedova yönetmenliğindeki haftanın animasyon filmi "Prenses ve Ejderha", 7 yaşındaki Prenses Barbara'nın annesini bulabilmek için atıldığı macerayı konu alıyor.