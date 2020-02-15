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Bursa'da terör operasyonu

Bursa'da polisin terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG’ye yönelik düzenlediği operasyonda, 4’ü Suriye uyruklu, 19 kişi gözaltına alındı.

DHA | 15.02.2020 - 18:16..
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

ÇOK SAYIDA İLÇEDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ekipler, bu sabah saatlerinde merkez ilçeler Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ile Gürsu, İnegöl, Yenişehir ve Gemlik'te eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, örgütsel dokümanlar ve dijital materyallere ele geçirildi.

ÖRGÜTLE İLİŞKİLİ OLAN 4 KİŞİ YAKALANDI

Ekiplerin sabah yaptığı başka bir operasyonda ise, PKK/KCK–PYD/YPG terör örgütü ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı tarafından haklarında Genel Güvenlik Yurda Giriş Yasağı bulunan Suriye uyruklu 4 kişi evlerine yapılan baskınla yakalandı. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği ifade edildi.

Bursa'da terör operasyonu: 19 gözaltı -1

Bursa'da terör operasyonu: 19 gözaltı -2

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