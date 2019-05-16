Havalimanı telaşınızı minimuma indiren tüyolar

Uçağınıza geç kalmaktan mı korkuyorsunuz? Park etmek, check-in yapmak ve güvenlikten geçmek derken iki ayağınızı bir pabuca sokmaya ne gerek var; hem de bayram arefesinde. Sizin kontrolünüzde olmayan kapı değişimleri, rötarlar için her zaman bir şansınız var fakat bu aşamaya kadar her dakika size işliyor.

Uçuşunuz için havalimanına vardığınızda karşılaşacağınız içler acısı manzarayı hesap etmenizde fayda var. Yeni İstanbul Havalimanı'nın yoğunluğunu da tahmin edersiniz. Uçuşunuzdan en az iki saat önce gelmenizi öneririm.

GÜVENLİK KONTROL ENGELİ

Siz vaktinde gelseniz de, evdeki hesap çarşıya uymayabilir. Güvenlik görevlilerinin, sıkışık, dağınık, aşırı şişen bir torbanın güvenli olduğundan emin olmaları zaman alır. Önünüzde ayakkabısını çıkarmak için cebelleşen insanlar da cabası. Güvenlik görevlileri, çantanızı taramak için ne kadar oyalanırsa, arkanızdaki kuyruk da bir o kadar uzar. En azından kendi kontrol aşamanız için daha fazla zaman kaybetmeyin.

RİSKSİZ BİR ÇANTA HAZIRLAYIN

Temel olarak sıvılarınızı plastik bir torbada en fazla 100 mililitre ile sınırlandırın. Standart tarama, dizüstü bilgisayarınızı çantanızdan çıkarmanızı gerektirir. 3-1-1 sıvı kuralını takip edin. Giydiğiniz ayakkabının kolay çıkarılıp giyilebilmesine özen gösterin. Yanınıza sivri, kesici madde bulundurmayın. Pet şişe, cam şişeler vb. ıvır zıvırları da mutlaka atın. Bulundurmanız gerekenden fazla yiyecek sizi gereksiz ithamlara maruz bırakabilir. Takı, kemer, taş, tuşla oyalanmadan hızlıca kontrol aşamasını bitirip bir an önce uçağınızın olduğu kapıya gidin.

ONLINE CHEK-IN YAPIN

Uçuşunuz için chek-in yapmak havalimanı serüveninin en iş bitirici kısmı olsa gerek. Bavul teslim et, bileti al derken dakikalar aleyhinize işliyor. Birçok hava yolu firmasının online check-in kontuarı var. Güvende olmayı tercih eden endişeli yolcular için, birçok havalimanı, artık saatlerce beklemeden geçen keyifli bir aktivite sunuyor. Sıra beklemeden hızlıca işlem yapıp, biletinize kavuşabilirsiniz.

TRAFİĞİ HESAP EDEREK YOLA ÇIKIN

Bir havalimanının ne kadar meşgul olduğunu veya kullandığı kaç uluslararası kalkış olduğunu bilmek faydalı olabilir. Belki normal günlerde daha rahat bir uçuş trafiği seyretse de, havalimanlarını bayramda kullanmak adeta bir çile. Saatte onlarca uçağın piste inip, kaldığını ve binlerce yolcunun uçak maratonu için koşuşturduğunu hesap edersek; bu sirkülasyonda geç kalma payınız oldukça yüksek.

YER ALTI RAYLI SİSTEMLERİ KULLANIN

Havalimanının içindeki trafikten ziyade bir de şehir içi trafiği krizi var. Hele de İstanbul’da yaşıyorsanız havalimanı ulaşımı için titiz davranmak zorundasınız; bunun kazası var, polisi var, yağmuru var… Havalimanına özel araçla ulaşmak yerine metro, marmaray gibi raylı alternatifleri değerlendirebilirsiniz; belli bir noktaya ulaştıktan sonra yola taksiyle devam edebilirsiniz: Çok daha hızlı ulaşım sağlayacaksınız.

Herkese keyifli ve stressiz bir uçuş diliyorum...