Dün Türkiye'nin her yerinde kutlanan Öğretmenler Günü'nde, hoş olmayan görüntüler de yaşandı.

Konya'daki törende Vali Cüneyit Orhan Toprak, konuşma yaptığı sırada; "Sen öğretmen misin birader? Öğretmen gibi otur da bir görelim." diyerek karşısındaki kişinin oturuşunu eleştirmişti.

Vali Toprak'ın azarladığı kişinin öğretmen değil, muhabir olduğunun ortaya çıkması üzerine bütün gözler o muhabire döndü.

(Konya Valisi'nin azarladığı muhabir)

Olayla ilgi açıklama yapan ve ismi Ali Kuş, olduğu öğrenilen muhabir, “Konya’nın Öğretmenler Günü’nde böyle bir konuyla gündeme gelmesinden dolayı üzüntülerimi tekraren kamuoyuna bildirir, saygılar sunarım.” demişti.

Konya Valisi'nin azarladığı muhabir özür diledi VİDEO



Bir anlık dalgınlıkla ayaklarını uzattığını belirten Ali Kuş, şunları söyledi:

“BOŞ BİR KOLTUĞA OTURDUM”

Öğretmenler Günü programını takip etmek üzere Selçuklu Kongre Merkezi’ne gittim. Programdan birkaç kare fotoğraf çektikten sonra telefonumun ses kaydını açtım. Ardından orada bulunan boş bir koltuğa oturdum.

“BENİM SÖYLEDİKLERİMİ İŞİTMEDİ”

Konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkan Vali Bey’in bana seslendiğini fark ettim. 'Öğretmen misin birader?' dedi.

Ben de ayağa kalkarak, 'Hayır muhabirim' dedim. Fakat benim söylediklerimi işitmediği için konuşmasına devam etti. Ben de utancımdan kafamı eğip dinlemek zorunda kaldım.

“MAKAMINA GİDİP ÖZÜR DİLEDİK”

Bu sabah gazetemizin yazı işleri müdürü ile birlikte makamına giderek, gazetemiz adına özür diledik. Yaşananlardan dolayı üzüntü duyduğumun bilinmesini isterim.”

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