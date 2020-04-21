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24 Nisan'da sona erecek KDV işlemleri ertelendi

24 Nisan tarihinde sona erecek olan KDV beyanname verme ve ödeme süreleri 28 Nisan'a ertelendi.

AA |
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24 Nisan'da sona erecek KDV işlemleri ertelendi

Bu yılın şubat ve mart dönemine ait katma değer vergisi (KDV) beyannamelerinin verilme süresi, Gelir İdaresi Başkanlığının duyurusuna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığına iletilen talepler ve sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması nedeniyle, KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin uzatılması kararlaştırıldı.

28 NİSAN'A UZATILDI

Buna göre, 24 Nisan'a kadar verilmesi gereken şubat ve 27 Nisan'a kadar verilmesi gereken mart (vergilendirme dönemi üç aylık olan mükelleflerin ocak-şubat-mart dönemi) dönemine ait KDV beyannamelerinin verilme ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri, 28 Nisan Salı günü sonuna kadar uzatıldı

24 Nisan'da sona erecek KDV işlemleri ertelendi

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