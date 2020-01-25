24 saat sonra kurtarılan küçük kız

Kadirli ilçesinde deprem nedeniyle iptal edilen Sucuk Ekmek Festivali’nde dağıtılacak 2 ton sucuk, şalgam suyu ve Kadirli turpu Elazığ’a gönderildi.

Depremde yıkılan binanın enkazında çalışma yapan ekipler 24 saat sonra 5 yaşındaki bir kız çocuğunu kurtardı.

Depremin etkisi ile bazı bölümlerinde çatlaklar oluşan Adıyaman Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun tahliyesine başlandı

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Depremzedelere montunu gönderdi

Düzce’den deprem bölgesi için yardım toplanırken, 6 yaşındaki Muhammet’in montunu çıkartıp depremzedelere göndermesi duygulu anlar yaşanmasına neden oldu.