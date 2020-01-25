24 saat sonra kurtarılan küçük kız

Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye sevk edilen ekipler, arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
5 YAŞINDAKİ KÜÇÜK KIZ 24 SAAT SONRA KURTARILDI
Mustafa Paşa Mahallesi’nde yıkılan bir binada çalışma yapan ekipler, 5 yaşındaki kıza ulaştı. Küçük kız 24 saat sonra beton yığının arasında oluşturulan tüneldençıkarıldı. İlk müdahalesi yapılan küçük kız hastaneye kaldırıldı.
KURTARILAN KİŞİ SAYISI 43'E ÇIKTI
Böylelikle, deprem sonrası AFAD koordinasyonundaki müdahale faaliyetleriyle enkazdan sağ çıkarılan kişi sayısı 43’e yükseldi.