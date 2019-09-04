24 yaşındaki genç 6'ncı kattan zemine düştü

Karaman 7 katlı binanın son katında oturduğu öğrenilen Berat Özçınar (24), henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek 6’ncı kattan zemine düştü.

GÜRÜLTÜ SESİNE UYANDILAR

Gürültü sesine uyanan komşuları, durumu hemen 112 çağrı merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bunun üzerine polis, olay yerinde güvenlik tedbiri aldı. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Berat Özçınar’ın cansız bedeni, Karaman Belediyesi'ne ait cenaze aracı ile Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.