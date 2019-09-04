taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6987
Euro
6.2591
Altın
1539.65
Borsa
98826.11
Gram Altın
283.702

24 yaşındaki genç 6'ncı kattan zemine düştü

Karaman'da oturduğu apartmanın merdiven boşluğuna düşen şahıs hayatını kaybetti.

İHA | 04.09.2019 - 08:37..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Karaman 7 katlı binanın son katında oturduğu öğrenilen Berat Özçınar (24), henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek 6’ncı kattan zemine düştü.

GÜRÜLTÜ SESİNE UYANDILAR

Gürültü sesine uyanan komşuları, durumu hemen 112 çağrı merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

24 yaşındaki genç 6'ncı kattan zemine düştü

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bunun üzerine polis, olay yerinde güvenlik tedbiri aldı. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Berat Özçınar’ın cansız bedeni, Karaman Belediyesi'ne ait cenaze aracı ile Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

24 yaşındaki genç 6'ncı kattan zemine düştü

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

24 yaşındaki genç 6'ncı kattan zemine düştü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
AB ve BM'den Suriyeliler için Türkiye'ye uyarı

AB ve BM'den Suriyeliler için Türkiye'ye uyarı

211
Brexit oylamasının kazananı muhalefet oldu

Brexit oylamasının kazananı muhalefet oldu

26
Almanya’da ırkçılar, Türk kökenli askere saldırdı

Almanya’da ırkçılar, Türk kökenli askere saldırdı

45
Havadan trafik denetimlerinde ceza yağdı

Havadan trafik denetimlerinde ceza yağdı

80
Walmart'tan silah satışına sınırlama

Walmart'tan silah satışına sınırlama

10
Kendisini, eski eşini ve oğlunu eve kilitledi

Kendisini, eski eşini ve oğlunu eve kilitledi

35
ABD'de kurşun geçirmez çantalar rağbet görüyor

ABD'de kurşun geçirmez çantalar rağbet görüyor

10
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir