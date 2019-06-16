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Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu

Operasyonda ele geçirilen kenevir kökleri yakılarak imha edildi.

AA | 16.06.2019 - 12:12..
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Diyarbakır’ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, 850 bin 850 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Uyuşturucu tacirleri kenevir ektikleri tarlalara elektrik ve sulama borusu çekmiş. İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Lice ilçesi mülki sınırları içerisinde, 14 Haziran Cuma günü saat 22.00’dan itibaren Şehit Piyade Teğmen Ahmet Altunoğlu02 operasyonunu gerçekleştirildi.

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu

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Operasyon esnasında, 15 Haziran Cumartesi günü Lice ilçesi Kuruca Mezrası kırsalında 10 ayrı noktada toplam 850 bin 850 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ele geçirilen kenevir bitkileri, numune alınmasının ardından yerinde imha edildi.

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu

Operasyonda uyuşturucu tacirlerinin elektrik direklerinden elektrik çektiği ve kenevir ekilen arazileri suladığı ortaya çıktı.

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu

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