Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, 850 bin 850 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Uyuşturucu tacirleri kenevir ektikleri tarlalara elektrik ve sulama borusu çekmiş. İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Lice ilçesi mülki sınırları içerisinde, 14 Haziran Cuma günü saat 22.00’dan itibaren Şehit Piyade Teğmen Ahmet Altunoğlu02 operasyonunu gerçekleştirildi.

10 AYRI NOKTAYA BASKIN

Operasyon esnasında, 15 Haziran Cumartesi günü Lice ilçesi Kuruca Mezrası kırsalında 10 ayrı noktada toplam 850 bin 850 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ele geçirilen kenevir bitkileri, numune alınmasının ardından yerinde imha edildi.

Operasyonda uyuşturucu tacirlerinin elektrik direklerinden elektrik çektiği ve kenevir ekilen arazileri suladığı ortaya çıktı.