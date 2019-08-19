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Adana’da PKK operasyonu

PKK/KCK terör örgütü adına eylem ve faaliyet yürüttüğü tespit edilen 23 kişi gözaltına alındı.

İHA | 19.08.2019 - 07:24..
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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı PKK/KCK terör örgütü adına eylem ve faaliyet yürüten 23 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti operasyon düzenlendi. Özel Harekat polislerinde desteği ile eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Adana’da PKK operasyonu

ÖRGÜTSEL DÖKÜMANLAR BULUNDU

Baskınlar sırasında gözaltına alınan şahıslar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Operasyonda çok sayıda örgütsel doküman ile dijital malzeme ele geçirildi.

Adana’da PKK operasyonu

SOSYAL MEDYADA TERÖR PROPAGANDASI

Zanlıların, terör örgütü PKK/KCK adına eylem yaptığı ve faaliyet yürüttüğü için arandıkları öğrenildi. Öte yandan, terör örgütünün şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösteren ve teşvik eden paylaşımlar yaptıkları da öğrenildi.

Adana’da PKK operasyonu

Adana’da PKK operasyonu

Adana’da PKK operasyonu

Adana’da PKK operasyonu

Adana’da PKK operasyonu

Adana’da PKK operasyonu

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