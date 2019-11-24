taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7137
Euro
6.2997
Altın
1462.22
Borsa
106588.41
Gram Altın
268.632
Bitcoin
41854.11

25 bin euroluk saati bulup teslim etti, iş sahibi oldu

İtalya'nın Parma kentinde 22 yaşındaki Senegalli işsiz genç, yolda bulduğu 25 bin Euro değerindeki Rolex saati sahibine teslim edince, saatin sahibinden iş teklifi aldı.

AA | 24.11.2019 - 01:51..
  1. Haberler
  2. Avrupa
Whatsapp ile paylaş

İtalyan basınındaki haberlere göre, Parma kentindeki Farini Caddesi'nde çocuk kitapları satan Modou Gaye, birkaç gün önce bu caddede yeşil bir kadife kutu buldu. Gaye, kutudaki saati tanıdığı bir kuyumcuya gösterdi. Kuyumcu, Rolex Daytona saatin en az 25 bin Euro değerinde olduğunu söyleyince birlikte karakola gittiler.

25 bin euroluk saati bulup teslim etti, iş sahibi oldu

SAATİNİ BULAN GENCE İŞ TEKLİFİ YAPTI

İtalyan güvenlik güçlerinin yaptığı incelemede, Parma'ya iş için giden Mantovalı bir iş adamının, 9 Kasım'da Rolex'ini kaybettiği ihbarında bulunduğu belirlendi.

Güvenlik güçlerinin saatin sahibiyle temasa geçmesi üzerine tekrar Parma'ya giden iş adamı, Modou Gaye ile tanıştı. İsmi açıklanmayan iş adamı Gaye'ye teşekkür amacıyla iş verme teklifinde bulundu.

25 bin euroluk saati bulup teslim etti, iş sahibi oldu

"BABAMIN BANA ÖĞRETTİĞİNİ YAPTIM"

Yerel gazete Gazzetta di Parma'ya konuşan Modou Gaye, "Saat bana ait değildi, elbette teslim edecektim. Babam bana bunu öğretti, ben de böyle yaptım" dedi.

Yerel gazetelerde, ulusal basında ve sosyal medyada geniş yer bulan haberin ardından Parma Belediye Başkanı Federico Pizzarotti, sosyal medyada şu mesajı paylaştı:

"Bu dürüstlüğü anlatan, mutlu sonlu bir hikaye. Gittikçe daha da güçleşen, bireyci hale gelen bir dünyada yaşıyoruz, umut yerini belirsizliğe ve korkuya bırakıyor. Ama dürüstlük, kayıtsızlığın karanlığını delen ufak ve utangaç bir ışık hüzmesi gibi."

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Akdeniz'de facia önlendi: 143 göçmen kurtarıldı

Akdeniz'de facia önlendi: 143 göçmen kurtarıldı

9
25 bin euroluk saati bulup teslim etti, iş sahibi oldu

25 bin euroluk saati bulup teslim etti, iş sahibi oldu

14
Gediz Nehri'nde kıyıya vuran balıkları topladılar

Gediz Nehri'nde kıyıya vuran balıkları topladılar

8
Şoförü kalp krizi geçiren otobüs devrildi: 27 yaralı

Şoförü kalp krizi geçiren otobüs devrildi: 27 yaralı

3
Kocaman: Taraftarı hayal kırıklığına uğrattık, üzgünüz

Kocaman: Taraftarı hayal kırıklığına uğrattık, üzgünüz

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir