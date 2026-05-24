25 Mayıs Pazartesi kargolar açık mı? 25-30 Mayıs 2026 kargo mesai saatleri

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasıyla birlikte kargo gönderisi bekleyen ya da gönderim yapacak vatandaşlar, kargo şirketlerinin çalışma düzenini araştırmaya başladı.

Özellikle 25-30 Mayıs 2026 tarihleri arasında şubelerin açık olup olmayacağı, kuryelerin dağıtım yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.

Resmi tatil sürecinde birçok kurumda mesai düzeni değişirken, gözler kargo firmalarının çalışma saatlerine çevrildi.

Peki 25 Mayıs Pazartesi günü kargolar açık mı? Bayram haftasında kargo şirketleri çalışacak mı? İşte 25-30 Mayıs 2026 kargo mesai saatleri...

25 MAYIS PAZARTESİ KARGOLAR AÇIK MI 2026

9 günlük Kurban Bayramı tatili, kamu kurum ve kuruluşlarını kapsıyor.

25 Mayıs 2026 Pazartesi günü kargolar resmi tatil kapsamında olmadığından normal çalışma düzeninde hizmet vermeye devam edecek.

26-30 MAYIS KARGO MESAİ SAATLERİ

Kurban Bayramı resmi tatili 26 Mayıs Salı günü saat 13.00 itibarıyla başlayıp, 30 Mayıs Cumartesi akşamı sona erecek. Bu süreçte tüm kargo firmaları resmi tatilde olacak.

Normal mesai düzeni ise 1 Haziran Pazartesi günü devam edecek.