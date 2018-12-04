MHP lideri Bahçeli grup toplantısında

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu. Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da Türkiye'yi kötülemesine değinen Bahçeli "Akıl akıl gel çengele takıl" dedi ve ekledi: "Sayın Kılıçdaroğlu nereye savrulduğunu ya bilmiyor ya da tutsak alındığından sesi çıkmıyor."

Bahçeli şöyle konuştu:

"KILIÇDAROĞLU KAMYON FARI GÖRMÜŞ TAVŞANA DÖNERSİN"

"Almanya'yı ziyarete giden CHP Genel Başkanı. Kılıçdaroğlu nereye savrulduğunu ya bilmiyor ya da tutsak alındığındna ses çıkmıyor. Bir Alman gazetesine yazdığı makalenin başlığına bakar mısınız? Türkiye'de demokratlar yalnız bırakılmamalıymış. Almanya'dan yardım dilenmek manda özlemi değil midir? Sayın Kılıçdaroğlu, aklına geleni işleme, her ağacı taşlama allah muhafaza kamyon farı görmüş tavşana dönersin. Seni ve zihniyetini MHP de kurtaramaz çürük ip de tutamaz."

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Sevgi saygı varsa engel yoktur. İnsanlık varsa bütün engeller bertaraf olmaya mahkumdur. Engelli kardeşlerimizin sorunlarını kökünden bitirmek hepimizin görevleri arasındadır. 2019 yılında 10 bin engelli atamasıyla ilgili kanun teklifi hususunda çalışacağımızın kimsenin şüphesi olmasın. Yılın bir günü değil hergün engelli kardeşlerimizin yanındayız.

Dün 3 Aralık Dünya Engelliler Günüydü. Engelli olmanın ne demek olduğunu samimiyetle dikkatle analiz ettik. İstiyoruz ki bütün engeller kaldırılsın. Engelli kardeşlerimiz hayata tutunma iradeleriyle her türlü takdir ve övgüye layıktır. Sevgi varsa saygı varsa engel yoktur. Parti olarak Engelli kardeşlerimizle ilgili yapılacak her kanuni düzenlemenin arkasında duracağız.

Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde edişinin 84. Yılını yarın kutlayacağız. Kadının siyasette temsili gecikmiş olmakla birlikte alınan kararın reform niteliğinde çığır açan bir stratejik hamle olduğunu söyleyebiliriz. Kadınlarla erkekler yaşadıklarını toplumun işleyişini gözetme ve belirleme sorumluluğuna sahiptir.

"KADINLAR KADAR MEDENİYİZ. KADINLAR KADAR GÜÇLÜYÜZ, HAYSİYETLİYİZ"

Kadınlık onuru aynı zamanda insanlık onurudur. Bir taraftan kadınların seçime ve seçilme haklarıyla ilgili kazanımlarını överken diğer yanda kadına yönelik şiddeti konuşuyor olmak hüsran verici bir çelişkidir. Şiddetin hedefi haline geliyorlar. Meşhur bir kadına yönelik şiddet günlerce medyada yer buluyorken nice talihsiz kadının yaşadığı ıstırap gün yüzüne çıkarılamıyor.

Kadınlar kadar medeniyiz. Kadınlar kadar güçlüyüz, haysiyetliyiz. Akan kan durmadan, istismarlar son bulmadan kadınların seçme ve seçilme hakkını konuşuyor olmamız avunmadır.

Türk milletine tuzak kuran iradesiz yönetimler biliniz ki İslam'ın sırtına saplanmış zehirli hançerden başka bir şey değildir.

Kılıç dansıyla belki bugünler kurtarılmış olabilir ancak bunların hiçbiri muhatabına itibar getirmez.

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