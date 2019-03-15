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25 ton domates yüklü tır devrildi

Batman'a giden bir tırın sürücüsü hakimiyetini kaybetti.25 ton domates yüklü tır devrildi ve karayolu domates tarlasına döndü.

İHA | 15.03.2019 - 10:12..
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Murtuna Mahallesi'nden çiftçilerden topladığı 25 ton domatesle Batman’a gitmek üzere yola çıkan tır şoförü Abdullah G. hareket ettikten 20 dakika sonra 25 kilometre ileride direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan tır, tonlarca domatesle yan yattı.

25 ton domates yüklü tır devrildi

SÜRÜCÜ YARALI OLARAK KURTARILDI

Tır şoförü vatandaşlar tarafından yaralı olarak kabinden çıkarılırken, araçtaki tonlarca domates yola saçıldı. Kaza sonra tır şoförü ise büyük şok yaşadı. Hafif yaralı olarak kurtulan Abdullah G. durumu domatesleri aldığı yerdeki çiftçilere ve sahibine bildirdi.

25 ton domates yüklü tır devrildi

TOPLAMA İŞLEMİ GECE YARISINA KADAR SÜRDÜ

Kaza haberini duyan onlarca çiftçi olay yerine geldi. Yere saçılan tonlarca domates ise çiftçiler ve çağrılan işçiler tarafından toplanmaya başlandı. Toplama işlemi gece yarısına kadar devam etti.

25 ton domates yüklü tır devrildi İZLE

25 ton domates yüklü tır devrildi

"NE ETTİMSE KURTARAMADIM"

Kullanılabilecek domateslerin toplanmasının ardından tır ise vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Tır şoförü sürücüsü Abdullah G, "Karşımda iki araba birbirlerini solluyorlardı. Ben de yol vermek için kendimi sağa verdim. Biraz arabayı kaydırdım. Ne ettim ise araba yan yattı. Önüne geçemedim. 25 ton ürün vardı hepsi domatesti.” dedi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

25 ton domates yüklü tır devrildi

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