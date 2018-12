25 yıl çalışıp 1 harf yüzünden emekli maaşı kazanamadı

Manisa’da 1991 yılında TEKEL’e ait Osmancalı işletmesinde bir gün arayla devlet işçisi olarak göreve başlayan iki kadın, 25 yıllık çalışma hayatı sonrası emekli olmayı beklerken çalıştıkları kurumda yapılan bir dizi hatalar nedeniyle bir türlü emekli olmadı.

Soy isimleri aynı olan biri Alime diğeri Halime isimli kadınlar isimlerindeki bir harf farkı nedeniyle yaşadıkları sıkıntılı günleri 7 yıldır verdikleri hukuk mücadelesinin ardından geride bıraktı.

7 YILDIR MAHKEME KAPILARINDAYDILAR

7 yıl boyunca mahkeme kapılarını aşındıran Alime Coşkun’un, yardım çağrısı karşılık buldu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Manisa İl Müdürü Yavuz Kurt’un da yardımıyla, emeklilik dilekçesi kabul edilen Alime Coşkun, hak ettiği emeklilik maaşına 7 yıl sonra kavuştu. İsim benzerliği olan Halime Coşkun’un ise emekliliği hak etmesine rağmen eşinin vefatından dolayı çalışmaya devam ettiği öğrenildi.



Geçirdiği zor zamanların ardından ilk emekli maaşını alan Alime Coşkun yıllar sonra ilk kez huzurlu ve mutlu olduğunu ifade etti. Oğlu Murat Coşkun ile birlikte maaşını aldığı ATM önüne giden Alime Coşkun, eline aldığı maaşını yüzündeki gülücükler eşliğinde saydı.

CUMHURBAŞKANINA ÇAĞRIDA BULUNDU

Emekliliğin mutluluğunu yaşayan Coşkun, geriye dönük 7 yıllık emeklilik maaşının ödenmesi noktasında da yardım bekliyor. Mağduriyetinin giderilmesi noktasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulunan

Coşkun, “Aynı işyerinde benimle birlikte Halime Coşkun isminde bir kadın vardı. Ben öyle bir kadın olduğunu bilmiyordum. Sonradan farkına vardım ama hep mağdur oldum. 7 yıl sonra çok şükür emekli oldum. Çok mutluyum şuanda. Maaşımı bugün çektim. SGK İl Müdürü Yavuz Kurt Bey yardımcı oldu. Fakat yine de mağduriyetim bitmedi. 7 senelik paramı alamadım. Onu istiyorum. Geriye dönük maaşımı almak için dava başlattık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yardım istiyorum. Mağduriyetimin tam giderilmesini istiyorum. Mutlu olmuşken tam mutlu olmak istiyorum” diye konuştu.

"İNANIN Kİ DUYGULARIMI ANLATAMAM"

Emekli olmaktan tam ümidini kestiği bir anda emekli olmanın şaşkınlığını yaşadığını dile getiren Coşkun, “İnanın ki duygularımı anlatamam. O kadar hoşuma gitti ki. Çok sevinçliyim. Zaten emekli olurum demiyordum. Gittim paraya baktım. Sonra oğlumun yüzüne baktım. Murat gerçekten sonunda oldu mu galiba dedim.





"EMEKLİ OLUNCA GERÇEKTEN İNANAMADIM"

Paramı aldım. Çok güzel bir duygu. Rabbim bu şekil mağdur olanları zor durumda bırakmasın. Kesinlikle ümidimi kesmiştim artık. Olamam diyordum. Emekli olacağım düşüncesini hayatımdan çıkarmıştım. Emekli olurum demiyordum. Emekli olunca gerçekten inanamadım. Oğlum telefon açtı. Anne il müdürü gelecek dedi. Her gün de bekliyordum. Postaneden zarf geldiği zaman aşağıya iniyordum. Acaba bir haber mi geldi diye bakıyordum. Maaşımı çok merak ediyordum. O kadar mutlu oldum ki. Anlatamam. Bunu anlatmaya kelimeler yetmez. İnşallah toplu paramı da alacağıma inanıyorum. Bu benim hakkım. Dilekçeyi verdikten sonra kesinlikle çalışmadım. Ben mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Dilekçeyi yazdıktan sonra sosyal sigortalar kurumundan cevap gelmemiş. Ben çalışıyormuşum gibi görülmüşüm. Ben çalışmadım.” dedi.

"ARTIK TORUNLARIMA HEDİYE ALABİLECEĞİM"

Parası olmadığından dolayı yeni doğan torununa hediye alamadığını emekli maaşıyla şimdi torunlarına hediye alacağını ifade eden Coşkun, “Bundan sonra ayrıldık artık, Halime yok artık, ikizim ayrıldı. Gerçekten bayramlarda zor oluyordu. Zor durumda kalıyordum. Torunlarıma hediyeler alamıyordum, utanıyordum, sıkılıyordum, sonunda emekli olabildim. Hediyelerini alabileceğim üç torunum var. Oğlumun da kızı oldu. Hiçbir şey alamadım. Zor durumda kaldım. Ezildim onlara karşı. Artık emekli paramla hediye alabileceğim.” diye konuştu.

"GEÇMİŞ HAKLARIMIZ DA VAR"

Alime Coşkun’un oğlu Murat Coşkun da, “7 yıldır uğraştığımız bir davanın sonucunda yarımda olsa şu an mutluluğunu yaşadık. Annem bugün ilk maaşını aldı. Sevincini şu an kelimelerle anlatamam. 7 yıldan beridir devam eden bu olay bizi sadece şu an emekli etti. Geçmiş haklarımız da var. Tez zamanda bunun da çözülecek olacağını umut ediyorum. Annemin yüzünden belli. Bundan sonra bunun mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız. İlk maaşım ile tez zamanda Akçaköy Mahallesinde lokma hayrı yapacağız. Tüm Türkiye davetlidir” diye konuştu.