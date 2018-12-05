2 bin 500 TL altına alınabilecek en iyi 5 dizüstü bilgisayar

İyi bir dizüstü bilgisayara sahip olmak herkesin hayali, fakat özellikle iyi bir bilgisayara sahip olmak istiyorsanız bütçenizi biraz zorlamanız gerekiyor. Bu rehberimizde 2 bin 500 TL altına alabileceğiniz 5 dizüstü bllgisayarları listeledik.

5. Grundig GNB 1584 A1

2 bin 500 TL fiyatı ile bütçenizi fazla sarsmayacak Grundig GNB 1584 A1 marka dizüstü bilgisayar, 1366x768 çözünürlükte 15.6 inç bir ekrana sahip. İçerisinde Intel i5 5200U işlemcisi ile gelen laptop, NVIDIA GeForce 920M ekran kartı bulunuyor. 4GB RAM ile gelen Grundig GNB 1584 A1 dizüstü bilgisayar, aynı zamanda düşük bütçeli bir oyun bilgisayarı arayanlar için birebir.

4. HP 250 G6 (1XN35EA)

2 bin 400-2 bin 500 TL fiyat aralığında olan HP'nin 250 G6 modeli Intel Core i5-7200U işlemcisi ile dikkat çekiyor. 2016 yılında duyurulan laptopta, AMD Radeon 520 ekran kartı ve 4GB RAM bulunuyor. Oyunseverler için pek önermediğimiz bilgisayarda yine de orta seviye oyunları oynayabilirsiniz.

3. Lenovo V110 80TD0041TX

Yaklaşık olarak 2 bin 400-2 bin 500 TL fiyat aralığına sahip Lenovo V110, özellikle geniş depolama alanı isteyenler birebir. 1TB'lık harddiske sahip laptop, AMD A9-9410 işlemcisini barındırıyor. 8GB RAM ile de kullanıcıları üzmeyen Lenovo, AMD Radeon R5 grafik sürücüsünü kullanmış. Lenovo V110'da oyunları düşük grafik seçenekleri ile oynayabilirsiniz.

2. Lenovo V130 81HN00FNTX

2 bin 500 TL civarında bulabileceğiniz dizüstü bilgisayarlardan biri olan Lenovo V130, görüntüye önem verenler için Full HD bir ekranla geliyor. 1TB depolama alanı da kullanıcıları bir hayli memnun ediyor. 4GB RAM'e sahip bilgisayarda Intel'in i3 7020U modeli kullanılmış. Oyunseverlerin oyunları düşük seviyede de olsa oynabilmesine imkan veren AMD Radeon 530 ekran kartı, bilgisayarı cazip kulan özelliklerden biri.

1. HP 17- AK009NT

Zaman zaman fiyatı 2 bin 500 TL'nin üzerine çıksa da bu fiyata alabileceğiniz en iyi dizüstü bilgisayarlardan biri olan HP'nin AK009NT modeli, AMD Radeon 530 ekran kartına ve AMD A10 işlemcisine sahip. Özelilkle 17,3 inçlik büyük ekranıyla dikkat çeken bilgisayarda 8GB RAM bulunuyor. Depolama konusunda da oldukça cömert davranan HP, bilgisayarı 1TB'lik harddisk ile donatmış.