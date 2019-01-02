250'yi aşkın kişi yatırımla Türk vatandaşlığına başvurdu

Eylül ayı sonunda yapılan düzenleme ile Türk vatandaşlığı kazanımında 2 milyon dolarlık sabit sermaye yatırımı şartı 500 bin dolara, taşınmaz alımındaki 1 milyon dolarlık sınır ise 250 bin dolara düşürülmüştü.

3 YIL ŞARTIYLA ÖMÜR BOYU VATANDAŞLIK

Yatırımını veya bankalardaki mevduatını 3 yıl boyunca çekmeyen ya da satın aldığı gayrimenkulü 3 yıl boyunca satmamayı taahhüt eden yatırımcılara, ömür boyu Türk vatandaşı olma hakkı veriliyor.

Yatırımlarla birlikte konut sektöründe canlanma yaşanırken, geçen sene yabancılara konut satışında 4.8 milyar dolar gelir elde eden sektörün, yılı 10 milyar dolar satışla kapatması bekleniyor.

YATIRIM YAPIP VATANDAŞLIKTAN YARARLANMAK İSTİYORLAR

Yabancılara vatandaşlık başvurusu için aracılık hizmeti veren VIPTurkishPass şirketinin Üs Yöneticisi (CEO) Akın Atalay, yabancıların konut alımındaki artışla birlikte Türkiye'ye gelen yabancıların önemli kısmının, yatırımla vatandaşlık hakkından yararlanmak istediğini söyledi.

EN FAZLA İLGİ ARAPLARDAN

Türkiye'de ev alımına en çok Arap ülkeleri, İran ve Türk Cumhuriyetleri'nden ilgi gösterildiğini belirten Atalay, sanıldığının aksine Avrupa ülkelerinden de Türkiye'ye yoğun bir talep olduğunun altını çizdi.

"İngilizlerden çok telefon alıyoruz. On binlerce İngiliz, Alman, Rus Alanya’da, Antalya’da yaşıyor. Bu kişiler bu cennet vatana aşık olmuş, burada ev almış, yerleşmişler. Şimdi bunlardan birçoğu Türkiye’deki sosyal imkanları görünce ev alarak hem kendi ülkesinin vatandaşlığını koruyup hem de Türk pasaportu alarak çifte vatandaş olmaya karar veriyor." değerlendirmesini yapan Atalay, yabancıların en çok İstanbul, Antalya ve Bursa'ya ilgi gösterdiğini hatırlattı.

İçişleri Bakanlığı'nın, evrakların tam olması ve başvurunun uzman bilgisi ile yapılması durumunda, 45 gün gibi bir sürede vatandaşlık başvurusuna cevap verdiğini anlatan Atalay, Türk vatandaşlığına geçen yabancıların; bürokratik engellere takılmadığını ve vergi indirimleri, sigorta prim indirimleri gibi kolaylıklardan, devlet destek ve indirimlerinden, aynen doğumda Türk vatandaşı olanlar gibi eşit haklarla yararlanabildiğini kaydetti.

BAŞVURULARDA ARTIŞ BEKLENTİSİ

Atalay, "İçişleri Bakanlığımızın verilerine göre aralık sonu itibarıyla Türkiye’de yatırım yaparak vatandaşlık için başvuran kişi sayısı 250’yi geçmiş bulunmakta. Böylece ülkemiz yaklaşık 100 milyon dolarlık yabancı yatırım çekmiş bulunuyor." diyerek 2019 yılında başvurularda patlama beklendiğini kaydetti.

Atalay ayrıca konut sektörünün 2017 yılında yabancılara satıştan 4.6 milyar dolar gelir elde ettiğini hatırlatarak, "Bu rakamın 2018 sonu itibarıyla 10 milyar dolara yaklaşmış olması bekleniyor. Bu ülkemizdeki inşaat sektörünü canlandırmak için büyük bir fırsat." dedi.

DİĞER ÜLKELERDE VATANDAŞLIK ŞARTLARI

Diğer ülkelerdeki örneklere değinen Atalay, ABD'de 500 bin dolar yatırım karşılığında 5 yıl sonunda, Almanya'da 250 bin euro yatırım karşılığında, Kanada'da 400 bin dolar yatırım veya 800 bin dolar mevduat karşılığında, Yunanistan'da ise 250 bin euroluk gayrimenkul alımı karşılığında vatandaşlık verildiğini belirtti.

Türkiye’de vatandaş olmak için getirilen koşulların çok daha kolay olduğunun altını çizen Atalay, "250 bin dolar yatırım yaparak vatandaş olmak mümkün, bekleme süresi yok. Tek şart kişinin aldığı konut veya yaptığı yatırımı üç yıl elinde tutması." dedi.