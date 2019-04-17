taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.74645
Euro
6.51495
Altın
1274.4
Borsa
98203.2
Gram Altın
235.463

252 milyon yıl önceki Büyük Yok Oluş teorisi kanıtlandı

Dünya üzerinde 252 milyon yıl önce yaşanan büyük yok oluşa, volkanların yol açtığı teorisini destekleyen kanıt elde edildi.

AA | 17.04.2019 - 22:52..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

ScienceDaily'nin haberine göre, ABD'li ve Çinli taşıl bilimcilerin yaptığı araştırma, dünya çapında ondan fazla bölgede çok eski zamanlardan kalma kayalarda rastlanan yüksek miktarda cıvanın, 252 milyon yıl önce "Büyük Ölüm" olarak adlandırılan kitlesel yok oluşa volkan patlamalarının yol açtığının en güçlü kanıtı olduğunu ortaya koydu.

252 milyon yıl önceki Büyük Yok Oluş teorisi kanıtlandı

252 MİLYON YIL ÖNCE BAŞLAYAN "BÜYÜK ÖLÜM"

Cincinnati ve Çin Yerbilimleri üniversitelerinin ortaklaşa çalışmasında, 252 milyon yıl önce, bugün Rusya'nın orta kesiminde yer alan Sibirya Trapları'nda meydana gelen volkanik patlamalar sırasında atmosfere salınan cıva buharının ve kömür tortularının, sonunda yağış biçiminde dünya genelinde deniz sedimanına düştüğü, böylece felaketin elementsel imzasını attığı belirtildi.

252 milyon yıl önceki Büyük Yok Oluş teorisi kanıtlandı

BİNLERCE YIL SÜREN VOLKANİK PATLAMALAR

Binlerce yıl süren volkanik patlamalar sırasında, dünya üzerinde denizde ve karadaki canlıların yüzde 95'inden fazlasının yok olduğu, felaketi izleyen dönemde dinozorların ortaya çıktığı kaydedildi.

Çalışmanın ayrıntıları, "Nature Communications" dergisinde yayınlandı.

252 milyon yıl önceki Büyük Yok Oluş teorisi kanıtlandı

4,5 MİLYAR YILDA 5 KİTLESEL YOK OLUŞ

Dünya'nın 4 buçuk milyar yıllık tarihinde, 5 kitlesel yok oluşa tanık olduğu ifade ediliyor.

Bilim adamları, 65 milyon yıl önce dinozorları ortadan kaldıran kitlesel yok oluşa, şu anda Meksika olan bölgeye dev bir meteorun çarpmasının yol açtığı teorisinin elementsel kanıtının da iridyum olduğunu belirtiyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ekrem İmamoğlu: 'İstanbul için yeni bir başlangıç' deyin

Ekrem İmamoğlu: 'İstanbul için yeni bir başlangıç' deyin

918
Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu tokalaştı

Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu tokalaştı

379
İmamoğlu görevi Uysal'dan devraldı

İmamoğlu görevi Uysal'dan devraldı

426
AK Partili vekilin çay simit hesabı

AK Partili vekilin çay simit hesabı

1663
Canlı yayında mazbata tartışması

Canlı yayında mazbata tartışması

231
Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı

Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı

724
Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası

Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası

428
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir