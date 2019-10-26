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Devlet hastanesinde jakuzide doğum

Sağlık Bakanlığı’nın normal doğumu teşvik etmek amacıyla başlattığı suda doğum yöntemi, İstanbul'da pilot olarak belirlenen hastanelerde uygulanıyor.

Haber Merkezi | 26.10.2019 - 12:49..
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İstanbul’da pilot hastane seçilen, Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde suda doğum yöntemi, ücretsiz olarak uygulanıyor. 2018 yılı Temmuz ayından bu yana 30 kadın, bu yöntemle doğumunu gerçekleştirdi.

ANNELER DOĞUM ÖNCESİ EĞİTİM ALIYOR

Başhekim Uzm. Dr. Saide Ertürk, suda doğum yöntemini düşünen annelerin öncesinde eğitimden geçtiğini ve doğumun jakuzideki birçok hijyen kontrolünün ardından gerçekleştiğini belirtti.

''BU YÖNTEMİ UYGULAYAN TEK HASTANEYİZ''

Başhekimi Uzm. Dr. Saide Ertürk, suda doğum yöntemi hakkında şunları söyledi: “Oldukça güvenli bir hizmet, İstanbul’da bu yöntemin uygulandığı tek devlet hastanesiyiz. Öncelikle buradan kültürler alınmakta, hastanın kullanacağı alanda kültürlerin temiz çıkması sonucunda belli bir uygunluktaki ısıda sağlık profesyonelleri eşliğinde anne ve bebeğin kalp sesi, tansiyonu, ateşi, nabzı aralıklı olarak kontrol edilerek bu hizmeti vermekteyiz. Annelerimiz de çok olumlu geri dönüşler bildirmekte. Suyun sıcaklığını genellikle fizyolojik ısı değeri olan 37 dereceye ayarlıyoruz. Özellikle gereksiz sezeryanın anne ve bebeğin sağlığına zararlı etkilerinin bilinmesi ve anlatılması gerekiyor. Gebe annemiz bize başvurduğunda zaten normal doğuma hem fiziksel hem ruhsal olarak annelerimizi hazırladığımız bir gebe okulumuz var. Ebelerimiz oldukça profesyonel bu konuda eğitim almış ebeler. Önemli olan nokta budur her ebemiz bunu uygulamıyor.”

Devlet hastanesinde jakuzide doğum

''BENCE SUDA DOĞUMU TERCİH ETSİNLER”

Çocuğunu suda doğum yöntemiyle dünyaya getiren ve ilk doğumuna göre daha az ağrı çektiğini ifade eden Songül Aktaş, “İkinci çocuğum, ilki suda doğum değildi, ikincisi suda doğumdu. Ağrılarımı çok hafifletti, daha rahat doğum yaptım. İlk doğumum daha zor oldu, ben hastanede suda doğum olduğunu bilmiyordum. Ebemiz geldi, 'Suda doğum yapmak ister misiniz?' diye sordu. Ben de etraftan duymuştum, denemek istedim. Bence suda doğumu tercih etsinler.” ifadelerini kullandı.

ANNELER İÇİN HATIRA DEFTERİ OLUŞTURULDU

Aynı zamanda hastanede, suda doğum yöntemiyle doğum yapan kadınların hissettiklerini yazmaları için bir hatıra defteri oluşturuldu.

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