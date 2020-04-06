Filofobi nedir

Aşk, bulutların üstünde yürüyor hissine kapılmak; kan basıncının artıp kalp atışının hızlanması, mıknatıs gücünde çekim gücü ve büyülenmek.

NASIL OLUŞUR

Aldatılan, kalbi kırılan, reddedilmişlik hissi yaşayan ve kötü bir ilişkiden çıkan kişi, bir sonraki dönemde kendini yeni bir ilişkiye kapatır, herkese tedbirli yaklaşmaya başlar ve bu tedbir zamanla büyük bir korkuya dönüşür.

AŞKTAN KAÇIŞ

Üst üste yaşanan hayal kırıklıklığı kişinin yeni bir ilişki kurmasını engeller ve tekrar yara almak istemeyen bu kişi, aşktan kaçmaya başlar.

GEÇMİŞİN ACISI

Bu fobiye sahip olan bir insan, karşı cinsle duygusal bir bağ oluşturduğu anda hemen bu duygudan arınmak ister, kaygı krizi yaşar, çaresiz ve huzursuz hisseder.

Geçmişte yaşadığı kötü tecrübe, bu hisleri yaşamasına sebep olur.

Filofobik bir kişi, ilişkiye başlarlarsa sonunun yine aynı hüsranla biteceğine kendisini o kadar inandırır ki, yeniden birini sevebilme fikri bile ürkütücü gelir.

DOKTORA NE ZAMAN GİDİLMELİ

Filofobi, aynı diğer psikolojik bozukluklar kadar ciddidir. Filofobik bir insan, izole bir hayat sürdürür ve bunun beraberinde içine kapanık yaşamaya devam eder. Eğer bu hissiyat ve belirtiler altı ayı geçiyorsa mutlaka doktora gidilmeli, psikolojik yardım alınmalı.