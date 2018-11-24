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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul Bahçelievler'de düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu madde ile 6 tabanca ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.

AA | 24.11.2018 - 15:30..
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İstanbul'da Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliği ekipleri, terör örgütü PKK ile bağlantıları bulunan iki ailenin uyuşturucu satışı yaptığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibe alınan şüphelilerin, uyuşturucuyu ve silahları, kullandıkları araca yaptırdıkları gizli bölmede taşıdıkları belirlendi.

6 ADRESE OPERASYON

Bu kapsamda, Bahçelievler ve Başakşehir'deki 6 adrese operasyon düzenleyen ekipler, Yunus T., Erdem T., Ercan D., Ramazan D., Ebubekir D., Abdullah D., Ferhat A., Mehmet Hüseyin E. ve Azat Ç.'yi gözaltına aldı.

Adreslerde ve park halindeki 3 araçta yapılan aramada, 6 tabanca, 300 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, 1 elektro şok cihazı ve 2 gaz bombası ele geçirildi. Baskın yapılan seyyar manav aracında bulunan bir tabancanın, E.K.'nin ruhsatlı silahı olduğu ve 2016 yılında Kadıköy'deki evinden çalındığı ortaya çıktı.

Ayrıca, polis ekiplerinin araçlardan birinde arama yaptığı sırada, orta konsolun altında hidrolik sistemle açılan gizli bölme fark edildi. Polisleri bile şaşırtan gizli bölmenin içinde ruhsatsız tabanca bulundu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

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