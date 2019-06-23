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Sandık görevlileri yemin etti

İstanbul'da yenilenecek olan seçimlerin başlamasından bir saat kadar önce sandık başlarındaki yerlerine geçen görevliler, yemin ederek görevlerine başladı.

DHA | 23.06.2019 - 07:53..
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Sandık görevlileri yemin etti

İstanbul seçim heyecanını bugün bir kez daha yaşıyor. Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı seçimleri saat 08:00 itibarıyla başlayacak ancak sandık görevlileri, görev yerlerine geldi.

Görevlerine başlamadan önce okullara gelen görevliler, sandıkların başlarında yemin ederek vazife başı yaptı.

YEMİNLE SANDIK BAŞINA GELDİLER

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oy verme işlemi, saat 08.00'de başlayacak, 17.00'de sona erecek. Seçimde 10 milyon 560 bin 963 seçmen, 31 bin 342 sandıkta oy kullanacak.Sandık görevlileri yemin etti

Oy kullanma işlemi başlamadan önce sandık görevlileri hazırlıklarını tamamlayarak sandık yemini ettiler. Görevliler sandık başkanları tarafından söylenen kelimeleri tekrar ederek yeminlerini etti. Sandık başındaki görevlilerin yemini ise şöyle:Sandık görevlileri yemin etti

SANDIK GÖREVLİSİ YEMİNİ

"Hiçbir tesir altında kalmaksızın, hiç kimseden korkmadan, seçim sonuçlarının tam ve doğru olarak belirlenmesi için, görevimi kanuna göre, dosdoğru yapacağıma namusum, vicdanım ve bütün mukaddesatım üzerine ant içerim"

Sandık görevlileri yemin etti


Sandık görevlileri yemin etti

Sandık görevlileri yemin etti

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