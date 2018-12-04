Kılıçdaroğlu CHP grup toplantısında konuştu

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Ezilenlerin haklarını savunan herkese CHP grubundan sevgilerimizi gönderiyorum. Bütün engelli kardeşlerime soruyorum 16 yılda sizin hangi sorununuzu çözdüler?

BU İLLER NİYE ENGELLİLER İÇİN YAŞANAMAZ HALE GELDİ

Ankara, İstanbul, İzmir, Adana neden engelliler için yaşaşmaz hale geldi? Neden engelliler için yaşanamaz hale geldi bu iller ama Mart ayında tabloyu değiştireceğiz.

Bakınız bütün dünyada engelli vatandaşlar korunur, bizim de yasamızda var. Sadece 11 bin 313 kadrosu devlette boş. Neden devlet parlamentonun ve yasaların gerektirdiğini yapmıyor. Kendi yandaşları olunca bütün kapıları açık, engelli vatandaş olunca kapalı. Şimdi siz Mart ayında o kapıları açacaksınız.

MADEN İŞÇİSİ ÖLÜMLERİNDE AVRUPA BİRİNCİSİYİZ

4 Aralık Madenciler Günü. Denizin bile çok daha derininde kömür ararlar. Evlerine ekmek götürmek için canlarını tehlikeye atarlar. Çalışma şartlarının ağır olduğu işlerdendir madencilik.Madenciler, evlerine helal ekmek götürmek için çalışırlar. Ama gel gelelim, maden işçisi ölümlerinde Avrupa birincisiyiz. Elin oğlu her türlü tedbiri alıp işçiyi aşağı indirir. Bizde önce işçi ölür, sonra tedbir alınır!

Elin oğlu her türlü önlemi alır öyle yollar işçisini. Daha geçen gün Kuzey Marmara Otoyolu'nda 30 metre yüksekliğinden bir blok işçilerimizin üzerine düştü! Hayatlarını kaybeden 3 kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Sizin emek harcadığınız her saniyeden itibaren biz sizin yanınızda olacağız!

Siz hak istediniz diye polis geldi. TOMA'lar geldi, biber gazları geldi. Niye hak arıyorsunuz diye geldiler. Yarın onların davaları görülecek, CHP'li vekiller de hazır bulunacak! 2 işçi hayatını kaybetti, 52 kişinin ölümünü gizlediler. Sayın Ali Şeker'in verdiği soru önergesine gelen yanıtta söylediler. 52 aile, 52 can.Deniyor ki CHP bizim hakkımızı savunuyor mu? Sizlerin hakkını savunmak için elimden ne geliyorsa yapacağım yeter ki isteyin.Daha bu davalara çok bakacağız. Baskı dönemlerinde olur bu davalar. Hak aramanın suç olduğu ortamlar dikta yönetimlerinin olduğu ortamlardır. Hak aramak bir erdemdir. Hak aramak diktatöre boyun eğmemektir.

Daha bu davalara çok bakacağız. Baskı dönemlerinde olur bu davalar. Hak aramanın suç olduğu ortamlar dikta yönetimlerinin olduğu ortamlardır. Hak aramak bir erdemdir. Hak aramak diktatöre boyun eğmemektir.

Daha bu davalara çok bakacağız. Baskı dönemlerinde olur bu davalar. Hak aramanın suç olduğu ortamlar dikta yönetimlerinin olduğu ortamlardır. Hak aramak bir erdemdir. Hak aramak diktatöre boyun eğmemektir.Biz sadece işçinin hakkını savunmuyoruz, esnafın da, sanayicinin de, memurun da hakkını arıyoruz. bizim görevimiz halkın çıkarlarını savunmaktır. sarayı değil halkı savunuyoruz biz. Saray'dan değil halktan yana tavır alıyoruz biz.

ENFLASYON

Ekonomiden hepimiz şikayetçiyiz, Saray ve çevresi hariç, tefeciler hariç. Onların dışında herkes geçim derdinde. Eti gramla alan bir noktaya getirdiler bizi.

Enflasyon düştü diye bugün havuz medyası manşet atmış. Bakın toplumu nasıl kandırmak istiyorlar. Düşen ne? Yüzde 39'u dizel otomobil fiyatları düştü. Yüzde 21'i benzinli otomobil fiyatlarındaki düşüş nedeniyle enflasyon da düşüyor.

BAHÇELİ'NİN SÖZLERİ

Özel olarak kimseyi suçlamadım, bir yanlışı varsa hatırlatırım. Muhafet partilerini özellikle eleştirmem, eğer muhalefet partileri birbirin eleştirirse iktidar çıkar sağlar.

Sayın Bahçeli beni eleştirmiş, onun ağzından yanıt veriyorum. Sayın Bahçeli 8 Nisan 2014'te; 'Türklüğü reddeden, TC'yi silen bir inkarcıdan Türkiye Cumhurbaşkanı olamaz. Tekeden süt sağılmaz, Recep Tayyip Erdoğan'dan da Cumhurbaşanı olmaz. Her vatan evladı Cumhurbaşaknı olabilir ne var ki Recep Tayyip Erdoğan olamaz'

Sayın Bahçeli ben sana ne söyleyeyim.

Ben sana birşey demiyor, sözlerini hatırlatıyorum. Ülkücü kardeşlerimin bayrak, vatan sevgisi, insan sevgisi benim yüreğimde de aynen vardır. Benim gönlümde de vatan sevgisi, bayrak sevgisi, insan sevgisi vardır. Biz kimsenin gölgesine sığınmayız, medet ummayız.

Birilerinin önünde diz çöküp yalvarmayız, o nedenle ülkücü kardeşlerime tek bir sözüm yok. Onların başımın üzerinde yeri var. Ama partisine sahip çıkmyanları kendi sözüyle vurmak zorundayım.

TÜRKİYE'DE ÇİFTÇİ ÜRETMİYOR

Çiftçi de borç batağında. Konya'dan küçük bir devlet var Hollanda. Hollanda'nın tarım ihracatı Türkiye'den 6 kat fazla. Değerli arkadaşlarım bakın Kayseri AKP'nin kalesi olan şehirlerden birisi. Hayvan ithal ediliyor, çiftçi ardından hayvan ithali başlayınca 'Ben battım' diyor. Niye Türkiye'de çiftçi üretmiyor. Niye küstürdüler.

Şeker pancarı üreticileri CHP vekilleri özelleştirmelere karşı direnirken orada olmalıydı. Canı yandı, 'AKP'ye oy vermeyeceğim' diyor. İlla canınızın yanması mı gerekiyordu. Avrupa'da çiftçinin kişi başına geliri 25-30 bin dolar. Bunların yönetim anlayışı cebimi nasıl doldururum, köşeyi nasıl dönerim anlayışı.

Bir de bunların havuz medyası var. Geçen bir iş insanı ile görüşüyorum. Nasıl dedim durum, felaket dedi. E dedim biraraya geliyor musunuz, birşey yapıyor musunuz? Hayır diyor, "Moralim bozulunca A Haber'i açıp rahatlıyorum" diyor." Morali bozuk olan vatandaş A Haber'i izleyip ülkenin güllük gülistanlık olduğunu zannediyor."