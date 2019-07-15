Yeni çıkanlar raflardaki yerini aldı. Bu haftada ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.

PUHU'NUN RÜYASI

“Puhu’nun rüyası gerçek olacak.” Elinizde tuttuğunuz kitapta edebiyat alanının tam da ortasında gülen yüreği ile sokak sokak, ev ev, yürek yürek dolaşan ve ‘Puhu’su ile rüyasını gerçeğe taşıyan taze bir kalem, titreyen bir yürekle karşı karşıyasınız. ‘Puhu’ aslında, herkesin ‘kaçınılmaz gerçek’ dediğinin içinde, ‘mutlak rüya’yı gören ve o rüyaya sahip çıkabilendir...

Puhu'nun Rüyası

Meral Aydın

Morena Yay.

S.: 144

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ELLERİYLE GÖREN ÇOCUK

"Kâmil görme engelli ama bu, onu engellemiyor. Hiçbir şey Kâmil’in, hayvanat bahçesine, pikniğe, alışveriş merkezine gitmesine; tramvaya binmesine ya da bisiklet kullanmasına engel değil. Evde sofrayı hazırlamak, top oynamak veya müzedeki bir heykeli elleriyle görmek konusunda da aynı şekilde düşünüyor ve davranıyor. Yeter ki teyzesi, restorandaki adam veya müzedeki bekçi gibi ön yargılı insanlar, Kâmil’e engel olmasınlar. Kâmil ailesiyle birlikte tüm zorlukları aşarken biraz şakacı olmayı da ihmal etmiyor...



Elleriyle Gören Çocuk

Tomasz Mallkowski

Beyaz Balina Yay.

S.: 112

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SEYYAH

... Bir tarafta yeğeni de kurbanlardan biri olan, hınç dolu Dedektif Barren ve diğer tarafta katile gölgesi kadar yakın psikiyatrist Martin Jeffers; her ikisinin de iz sürmek için geçerli sebepleri vardır, ancak hesaplanmamış en küçük bir adım onları geri dönüşü olmayan bir yola sürükleyecektir.

Seyyah

John Katzenbach

Koridor Yay.

S.: 533

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BİR TUTAM AŞK

Ailesinin dik başlı, haşarı kızı Zeynep… Deniz fenerlerine tutkun, avukatlığı bırakıp hayallerinin peşinden mutfağa giren acemi bir şef adayı. Amerika’da büyümüş, yakışıklı, dövüş sevdalısı Kerem… Tutkunu olduğu işi yapan, işkolik olmasıyla ünlenen usta bir şef... Kader onları başka ülkelerden, şehirlerden koparıp İstanbul’da, lüks bir restoranın mutfağında birleştiriyor...

Bir Tutam Aşk

Bennu Yar

Müptela Yay.

S.: 648

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CEHENNEM

Aile her şeyden önce gelir. Peki ya aşk? Sophie, tepetaklak olmuş hayatını düzene sokmaya kararlıydı. Ailesini koruyacak ve hapsolduğu umutsuz aşk üçgeninden kurtulacaktı. Fakat hayatın onun için bambaşka planları vardı...

Cehennem

Catherine Doyle

Yabancı Yay.

S.: 376

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UNUTULMAYAN EDEBİYATÇILAR

... İşte Unutulmayan Edebiyatçılar, edebiyatımızın uçsuz bucaksız semasında bize bugün de göz kırpıp mesaj veren bol ışıklı yıldızlardır. Hiçbir değerin unutulmaması dileğiyle...

Unutulmayan Edebiyatçılar

Mehmet Nuri Yardım

Akıl Fikir Yay.

S.: 288

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ŞAİRİN ÖLÜMÜ

Edebiyatımızın en önemli seslerinden Erendiz Atasü, Şairin Ölümü’nde eski aşkları ve aldatmaları, yaşlanan bedenlerde yaşlanmayan arzuları, sığıntı yaşamları ve yalnız ölümleri, değişen anıları ve belirsiz gelecekleri, beden ve ruh nasırlarını kurguluyor.

Şairin Ölümü

Erendiz Atasü

Can Yay.

S.: 200

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KANADALILAŞTIRAMADIKLARIMIZDAN MISINIZ

Ayşe Acar, bu kitapta, 40 yaşından sonra, bekar bir anne olarak, iki çocuk ve bir köpekle Kanada’ya yerleşme sürecinde yaşadığı zorlukları, düştüğü gülünç durumları kendine özgü esprili diliyle anlatırken, konuyla ilgili en çok merak edilen “Okul nasıl bulunur?”, “İş nasıl kurulur?”, “Eşyalar nasıl taşınır?” şeklindeki soruları da cevaplandırıyor...

Kanadalılaştıramadıklarımızdan mısınız

Ayşe Acar

Karakarga Yay.

S.: 152

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BUZ SARAYI

Türkçenin en önemli şairlerinden Melih Cevdet Anday’a 1973 TDK Çeviri Ödülü’nü; Tarjei Vesaas’a ise 1963’te Kuzey’in Nobel Edebiyat Ödülü sayılan İskandinav Edebiyat Ödülü’nü kazandıran Buz Sarayı; soğuk, uzak bir diyarın dostlukla alevlenen sessiz şiirini dillendiriyor.

Buz Sarayı

Tarjei Vesaas

Timaş Yay.

S.: 184

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Damla Karakuş

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