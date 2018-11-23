taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3081
Euro
6.0617
Altın
1226.49
Borsa
92628.8
Gram Altın
208.898

ABD'de kara cuma çılgınlığı

ABD'de alışveriş çılgınlığı olarak nitelendirilen ve satışlarda büyük indirimlerin yapıldığı "Kara Cuma" (Black Friday) başladı.

AA | 23.11.2018 - 08:56..
  1. Haberler
  2. Dünya

Her yıl kasım ayının dördüncü perşembe günü kutlanan "Şükran Günü"nü (Thanksgiving Day) takiben gerçekleşen Kara Cuma'da satışlar bu sene de perşembe akşamından itibaren yapılıyor.

New Jersey ve New York'taki perakende zincirlerinin önünde uzun kuyruklar oluşturan binlerce kişi, dondurucu soğukta saatlerce satışların başlamasını bekledi.

ABD'de kara cuma çılgınlığı

ELEKTRONİK CİHAZLAR ÖN PLANDAYDI

Yerel saatle bazı mağazalarda 17.00'de (TSİ 01.00), bazılarının da 18.00'de (TSİ 02.00) satışların açılması ile halk indirimli ürünlere hücum etti.

Kara Cuma indirimlerinde en çok tercih edilen ürünler yine elektronik cihazlar oldu.

ABD'de kara cuma çılgınlığı

Başkent Washington'da da benzer görüntüler vardı. Kentteki büyük marketler ve perakende mağazalarının önünde uzun kuyruklar oluştu.

ABD Ulusal Meteoroloji Merkezi, bu seneki Şükran Günü'nün 1901'den bu yana en düşük hava sıcaklığını gördüğünü duyurdu.

ABD'de kara cuma çılgınlığı

ABD'de kara cuma çılgınlığı

ABD'de kara cuma çılgınlığı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İngiliz medyası: Brexit anlaşması Türkiye tuzağı gibi

İngiliz medyası: Brexit anlaşması Türkiye tuzağı gibi

29
Trump: Hükümeti kapatırım

Trump: Hükümeti kapatırım

24
Kadın teröristin itirafları: Kandil'de tecavüz ve infaz vardı

Kadın teröristin itirafları: Kandil'de tecavüz ve infaz vardı

47
İbrahim Kalın: Türkiye anlaşılırsa Patriot da alabilir

İbrahim Kalın: Türkiye anlaşılırsa Patriot da alabilir

89
Rus turistlerin tatil tercihleri

Rus turistlerin tatil tercihleri

55
Alaattin Çakıcı operasyonunda 9 tutuklama

Alaattin Çakıcı operasyonunda 9 tutuklama

22
En az yakan benzinli otomobiller

En az yakan benzinli otomobiller

27
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir