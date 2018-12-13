Deniz Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu: 34 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, FETÖ'nün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlar üzerinden irtibatı belirlenen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 2'si binbaşı, diğerleri astsubay 34 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
12'Sİ AKTİF GÖREVDE
Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12'si halen görevde bulunan şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi.
Operasyonun sürdüğü, gözaltına alınanların ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne getirildiği öğrenildi.