Deniz Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu: 34 gözaltı kararı

İsrail güçleri, Kudüs'te bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddia edilen bir Filistinli genci şehit etti.

İsrail güçleri Kudüs'te bir genci şehit etti

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Oğuz Atay’dan insanın yanlışları ve yalnızlığı üzerine enfes alıntılar

Özellikle “Tutunamayanlar” ile bugünü yakalamış fikriyle geleceği çok önceden görmüş yazar Oğuz Atay’ın eserlerinden insanın yanlışları ve yalnızlığı üzerine 14 özel alıntı…