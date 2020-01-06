Erdoğan MİT'in ''kale''sini açtı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT müsteşarı Hakan Fidan'ın Kale olarak nitelendirdiği yeni yerleşkenin açılışında bir konuşma gerçekleştirdi.

Erdoğan: "Ülkemizin ve dünyanın kritik bir süreçten geçtiği şu dönemde, MİT'in desteğine her zamankinden daha çok ihtiyaç bulunuyor.

Bölgesel ve küresel güçlerin coğrafyamızdaki rekabetinin yol açtığı karmaşık ve değişken tablo karşısında elimiz, kolumuz bağlı duramayız.



MİT son dönemde Kuzey Irak'ta PKK'nın lider kadrosuna yaptığı operasyonlarla örgütün kendini en güvende hissettiği yeri başlarına geçirmiştir.

Teşkilat şimdi de Libya'da üzerine düşen görevi yerine getiryor.

Türkiye, MİT'in başarılı çalışmalarıyla, hiçbir ülkenin yardımına ihtiyaç duymadan dünyanın her yerinde hareket edebilme imkanına kavuştu.

Başarılı çalışmalarını gördükçe, biz de teşkilata olan desteğimizi artırdık.

Her geçen gün artan tehditlerin büyüklüğü MİT'ten beklentimizi artırıyor.''