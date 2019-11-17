26 mesleğe Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu geliyor

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bazı mesleklere Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirdiklerini açıkladı.

Bakan Selçuk 26 mesleğe daha getirilen zorunlulukla ilgili açıklamalarda bulundu.

Mesleki Yeterlilik Belgesi’nin önemine değinen Bakan Selçuk, 2015 yılından itibaren uygulanan belge zorunluluğu ile iş kazalarının azaldığını ve iş piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli ve belgeli iş gücünün çalışma hayatına kazandırıldığını ifade etti.

MESLEK SAYISI 143'E YÜKSELDİ

26 meslekle birlikte bugüne kadar belge zorunluluğu getirilmiş meslek sayısının 143’e yükseltildiğini belirten Bakan Selçuk, “Aralarında taşlama tezgah işçisi, haddeci, iplik operatörü, tarihi eser koruma ve restorasyon elemanı, deri işlenti operatörü, liman forklift operatörü, yüksek gerilim montaj ve teçhizat test elamanının da olduğu mesleklerde belgesiz işçi çalıştıran iş yerlerinde işveren veya işveren vekiline tebliğ yayın tarihinden bir yıl sonra para cezası uygulanacaktır. Bu bakımdan işverenlerimizin ve işçilerimizin bu konuda duyarlı olması gereklidir.” dedi.

SINAV VE BELGE ÜCRETLERİ DEVLET TARAFINDAN ÖDENECEK

Bakan Selçuk, mesleki yeterlilik belgesi sınav ve belge ücretlerinin de hükümet tarafından karşılandığını kaydederek, “Bu teşvik ile birlikte çalışan ve işverenlerimize ilave mali yük getirmeden çalışanlarının bilgi, beceri ve yetkinliklerini ölçme, değerlendirme ve belgelendirmesi olanağı sağlıyoruz. Bu çerçevede 718 bin 668’i zorunluluk kapsamındaki mesleklerde olmak üzere toplamda 792 bin 695 adet MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi verdik.” ifadelerini kullandı.

BELGE ZORUNLULUĞUNDA GEREKLİ EVRAKLAR

Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğunda tebliğ yayım tarihinden itibaren 12 ay sonra belgesiz kişiler çalıştırılamıyor.

Tebliğlerde yer alan mesleklerde çalışan kişilerin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi, ustalık belgesi veya mesleki ve teknik eğitim programlarından (meslek lisesi) ilgili alan ve dallardan alınmış diplomaya sahip olmaları gerekiyor. Bu üç belge dışında yer alan belgeler belge zorunluluğu kapsamında çalışma şartını karşılamıyor.