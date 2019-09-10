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26 yaşındaki genç bağ evinde bıçaklanarak öldürüldü

Ankara'daki bağ evinde 5 kişi arasında çıkan kavgada 26 yaşındaki genç, bıçaklanarak yaşamını yitirdi.

DHA | 10.09.2019 - 17:43..
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Ankara'nın Çubuk ilçesindeki bir bağ evinde buluşan 5 arkadaş arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Kısa sürede kavgaya dönen olayda 26 yaşındaki Eray Mert, bıçaklanarak öldürüldü. Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Eray Mert'in cesedi, Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

26 yaşındaki genç bağ evinde bıçaklanarak öldürüldü

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheliler F.M., M.D., S.D. ve K.L. polis ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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