26 yaşındaki genç, kalp krizinden öldü

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Güvenlik Mahallesi'nde yaşayan ve bir süredir kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen Ahmet Oğuz (26), akşam saatlerinde rahatsızlandı.

Oğuz'un kalbini tuttuğunu gören aile, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım talep etti.

"HAKKINIZI HELAL EDİN" DEDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin apartmana gireceği sırada yakınlarının yardımıyla aşağıya inmeye çalışan Oğuz, bir anda yere yığıldı. Yakınlarına ‘hakkınızı helal edin’ diyen Oğuz, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KALP KRİZİNDEN ÖLDÜ

Tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybeden Oğuz’un, kalp krizinden öldüğü belirtildi. Gencin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.