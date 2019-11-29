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26 yaşındaki gence korkunç infaz: Dövüldü, bıçaklandı, vuruldu

Şanlıurfa'da 26 yaşındaki genç, kimliği belirsiz kişilerce önce dövüldü, sonra bıçaklandı. Bununla da yetinmeyen saldırganlar, üstüne bir de tüfekle vurdu. Genç, hastanede hayatını kaybetti.