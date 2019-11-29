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26 yaşındaki gence korkunç infaz: Dövüldü, bıçaklandı, vuruldu

Şanlıurfa'da 26 yaşındaki genç, kimliği belirsiz kişilerce önce dövüldü, sonra bıçaklandı. Bununla da yetinmeyen saldırganlar, üstüne bir de tüfekle vurdu. Genç, hastanede hayatını kaybetti.

DHA | 29.11.2019 - 14:38..
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Şanlıurfa'nın Karaköprü Mahallesi'nde arkadaşlarıyla kafede oturan 26 yaşındaki Yakup Bendaş, yanına gelen bazı kişilerce ailevi konunun görüşülmesi için dışarı çağrıldı.

Bendaş, dışarı çıkınca plakası bilinmeyen araca bindirilerek, götürüldü.

26 yaşındaki gence korkunç infaz: Dövüldü, bıçaklandı, vuruldu

DÖVÜLDÜ, BIÇAKLANDI, TÜFEKLE VURULDU

Dövülüp, bıçaklanarak, tüfekle vurulan Bendaş, araçla Karaköprü semtindeki özel hastanenin önüne bırakıldı. Sağlık görevlilerince acil servise alınan ağır yaralı Bendaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

26 yaşındaki gence korkunç infaz: Dövüldü, bıçaklandı, vuruldu

SALDIRGANLAR ARANIYOR

Yakup Bendaş'ın cenazesi, yapılan otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi. Polis ekipleri, saldırganların belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.

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