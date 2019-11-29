26 yaşındaki gence korkunç infaz: Dövüldü, bıçaklandı, vuruldu

Şanlıurfa'nın Karaköprü Mahallesi'nde arkadaşlarıyla kafede oturan 26 yaşındaki Yakup Bendaş, yanına gelen bazı kişilerce ailevi konunun görüşülmesi için dışarı çağrıldı.
Bendaş, dışarı çıkınca plakası bilinmeyen araca bindirilerek, götürüldü.
DÖVÜLDÜ, BIÇAKLANDI, TÜFEKLE VURULDU
Dövülüp, bıçaklanarak, tüfekle vurulan Bendaş, araçla Karaköprü semtindeki özel hastanenin önüne bırakıldı. Sağlık görevlilerince acil servise alınan ağır yaralı Bendaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
SALDIRGANLAR ARANIYOR
Yakup Bendaş'ın cenazesi, yapılan otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi. Polis ekipleri, saldırganların belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.