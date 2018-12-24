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26 yıldır her yerde annesini arıyor

Manisa’da henüz 2 buçuk yaşındayken annesinin kendisini terk etmesinin sırrını çözemeyen 47 yaşındaki Aşkın Ulun, 21 yaşındayken yaşadığını öğrendiği annesini, 26 yıldır her yerde arıyor.

İHA | 24.12.2018 - 12:06..
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Yurt dışında yaşamına devam ettiğini öğrendiği annesine ulaşmak isteyen Ulun, Manisa sokaklarında üzerinde ‘Ailemi arıyorum’ yazılı döviz ile dolaşarak, yetkililerden yardım istedi.

BABAANNESİ TARAFINDAN BÜYÜTÜLDÜ

Annesi terk ettikten sonra babasının da sahiplenmediği Aşkın Ulun, bir süre anneannesi tarafından bakıldı.

Daha sonra babaannesi tarafından büyütülen Aşkın Ulun, asker dönüşü, yıllardır kendisine öldüğü söylenen annesinin yaşadığını öğrendi.

26 yıldır her yerde annesini arıyor


ANNESİNİ ARIYOR

21 yaşında annesinin yaşadığını öğrenen Aşkın Ulun, annesinin izini sürdü. Dayısına ulaşan Ulun, annesinin Almanya’da yaşadığını öğrendi.

"AİLEMİ ARIYORUM"

26 yıl boyunca annesiyle görüşeceği umudunu hiç yitirmeyen 47 yaşındaki Ulun, Manisa sokaklarında üzerinde ‘Ailemi arıyorum’ yazılı döviz ile dolaşarak, yetkililerden yardım istedi.

KÜÇÜK YAŞTA ANNESİ TERK ETTİ

Yüzünü hatırlamadığı annesini sık sık rüyalarında gördüğünü belirten Ulun, annesine seslenerek, "Annem beni 2 buçuk yaşında bıraktı, gitti. Annemi ve çocuklarını bulmak istiyorum. Beni terk ettiğinde bana anneannem bakıyordu. Anneannem daha sonra babaanneme verdi.  Babaannem beni askere gönderdi. Askerden sonra annemin yaşadığını öğrendim. Aradım, çabaladım, bulamadım" dedi.

26 yıldır her yerde annesini arıyor

ANNESİNİ RÜYALARINDA GÖRÜYOR

Ulun, "Annemin yaşadığını dayımlardan öğrendim. Almanya’da yaşıyor. Annem görüşmek istemese bile üvey kardeşlerimi görmek istiyorum. Anne beni duyuyorsan, lütfen ara konuşalım, görüşelim. Sen istemezsen, kardeşlerimi göreyim. Lütfen anne. Ne olur anne beni duyuyorsan ara. Sesimi duyuyorsan lütfen anne. Öldüğünü biliyordum ama dayımlardan yaşadığını duyunca çok rahatladım. Hep seni rüyalarımda görüyorum” diye konuştu.

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