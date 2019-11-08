Erdoğan Mevlid-i Nebi Haftası etkinliğinde konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl 'Hazreti Peygamber ve Aile' temasıyla hazırlanan Mevlid-i Nebi Haftası programında konuşma yaptı.

Erdoğan, konuşmasının başında Diyanet İşleri Başkanlığı'na seçtikleri tema dolayısıyla teşekkür etti. Erdoğan, ''Aile müessesesinin çok ciddi tehditlerle karşı karşıya olduğu günümüzde bu temeayı temayı seçtikleri için teşekkür ediyorum. ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları...

''BOMBALARIN ALTINA GÖNDEREMEYİZ''

Ülkemizden binlerce, on binlerce kilometre ötedeki insanların derdiyle bizi dertlendiren İslam ortak paydasıdır, ümmet olma şuurudur.

Hani birileri diyor ya 'Suriyeliler gitsin.' Asla biz bunlara eyvallah edemeyiz.

Suriyeli kardeşlerimizi bombaların altına göndermeyiz. Bizim kardeşlik anlayışımız bu.

''MÜSLÜMANLARA HAYATI DAR EDİYORLAR''

Günümüzün haçlıları olan neonaziler müslümanlara hayatı dar ediyor.

Güven, insanca hayat sürdürmenin şartlarındandır. Aile gibi toplum da güven duygusu üzerine yükselir.

Ferdi ihtiraslar, toplumsal hastalıklar, adaletsizlikler, baskı ve şiddetin insanlığın üzerine karabasan gibi çöktüğü bunalım çağındayız.

''İSLAM KARDEŞLİĞİNİN SINIRI YOKTUR''

Cihanşümul İslam kardeşliğinin sınırı yoktur. Hiç kimse bizim aramıza ayrılık tohumları ekemez.

Yüzyıllardır barış ve esenlik diyarı İslam beldelerinden yetimlerin, evladını bir kör kurşuna kurban vermiş anaların feryatları yükseliyor."

