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Bursa'da FETÖ operasyonu

Bursa merkezli FETÖ soruşturması kapsamında 25'i muvazzaf, 50 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

AA | 04.03.2019 - 09:39..
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Bursa'da FETÖ operasyonu

Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın Türk Silahlı Teşkilatı içerisine yerleştirdiği ve büfe telefonlarından ardışık periyodik telefon görüşmeleri yaptıkları tespit edilen 25’i muvazzaf, 50 örgüt mensubunun yakalanması için çalışma başlattı.

19 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yakalama ve arama kararı alan ekipler, TSK içerisine yerleştirilmiş örgüt mensuplarının yakalanması için Bursa merkez olmak üzere Antalya, İzmir, İstanbul, Şırnak, Ankara, Aydın, Hakkari, Şanlıurfa, Isparta, Balıkesir, Ağrı, Konya, Kırklareli, Diyarbakır, Adana, Malatya, Hatay ve Edirne’de operasyon yaptı. Eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alınırken, yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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