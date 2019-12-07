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Marmara'da sıcaklık artıyor

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar 2 ile 4 derece artacak.

AA | 07.12.2019 - 09:28..
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Bu hafta Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyretti. Ancak soğuk hava dalgası, çarşamba günü Marmara Bölgesi'ni etkisi altına aldı. Meteoroloji'den bu hafta için sevindirici haber geldi.

PARÇALI VE AZ BULUTLU

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu hava hakim olacak.

Marmara'da sıcaklık artıyor

HAFİF YAĞMUR VE SAĞANAK

Öğle saatlerinden sonra bölgenin batı kesimlerinde özellikle Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ ile İstanbul ve Yalova çevreleri, akşam saatlerinde de doğuda Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde hafif yağmur ve sağanak bekleniyor.

SICAKLIKLAR ARTIYOR

Bölgede yer yer sis ve pus öngörülürken, sıcaklığın 2 ila 4 derece artacağı değerlendiriliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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