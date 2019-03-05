taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.38405
Euro
6.1017
Altın
1286.225
Borsa
104339.98
Gram Altın
222.806

261 metrekarelik dev bayrak gönderde

Çanakkale Şehitler Abidesi'nde Deniz Zaferi'nin 104. yılı dolayısıyla düzenlenecek törenler öncesi, 261 metrekarelik dev bayrak göndere çekildi.

İHA | 05.03.2019 - 09:49..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Çanakkale Zaferi'nin 104. yılında düzenlenecek törenler için hazırlıklar sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar, yabancı heyetler ve vatandaşların iştirakiyle, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yılı dolayısıyla Şehitler Abidesi'nde törenin yapılacağı alandaki 78 metrelik bayrak direğine, 261 metrekarelik dev bayrak çekildi.

261 metrekarelik dev bayrak gönderde

YAKLAŞIK 20 DAKİKADA ÇEKİLDİ

Dev bayrak, 5 görevli ile yaklaşık 20 dakikada çekildi. Bayrağın çekilişini, şehitliğe gelen ziyaretçiler ilgiyle izledi.

261 metrekarelik dev bayrak gönderde

261 metrekarelik dev bayrak gönderde

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kılıçdaroğlu'na yeni parti iddiaları soruldu

Kılıçdaroğlu'na yeni parti iddiaları soruldu

39
Hindistan: Savaş çıksa 10 günlük cephanemiz var

Hindistan: Savaş çıksa 10 günlük cephanemiz var

50
6 bin 208 tekne Türk bayrağı taktı

6 bin 208 tekne Türk bayrağı taktı

217
İyi Parti Gezici Araştırma'ya dava açıyor

İyi Parti Gezici Araştırma'ya dava açıyor

97
CHP'nin Beyoğlu adayı: LGBT'nin suçu ne

CHP'nin Beyoğlu adayı: LGBT'nin suçu ne

136
Geleceğin Gebze-Harem minibüsü

Geleceğin Gebze-Harem minibüsü

53
Yunan Bakan Türkiye'yi tehdit etmeye kalktı

Yunan Bakan Türkiye'yi tehdit etmeye kalktı

114
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir