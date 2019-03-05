261 metrekarelik dev bayrak gönderde

Çanakkale Zaferi'nin 104. yılında düzenlenecek törenler için hazırlıklar sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar, yabancı heyetler ve vatandaşların iştirakiyle, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yılı dolayısıyla Şehitler Abidesi'nde törenin yapılacağı alandaki 78 metrelik bayrak direğine, 261 metrekarelik dev bayrak çekildi.
YAKLAŞIK 20 DAKİKADA ÇEKİLDİ
Dev bayrak, 5 görevli ile yaklaşık 20 dakikada çekildi. Bayrağın çekilişini, şehitliğe gelen ziyaretçiler ilgiyle izledi.