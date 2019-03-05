261 metrekarelik dev bayrak gönderde

1 66 aylık çocuklar ilkokula 1 yıl erken başlayabilecek Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yaptığı açıklamada velilerin isteği doğrultusunda, 66 aylık çocuklar ilkokula kayıt yaptırabilirler.

2 Çatıda biriken kar çığ gibi düştü Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde iş yerinin çatısından düşen dev kar kütlesi, korkuttu. Çığ gibi yola düşen kar kütlesi, bir araçta hasara neden oldu.

3 2 yaşında yeteneğini fark etti, şimdi resimlerini satıyor Resim çizmeye 2 yaşında başlayan Dusan Krtolica, 16 yaşında hayranlık uyandıran görseller ortaya koydu. Eserlerini meraklılarına satan Krtolica, geleceğin resim dahilerinden biri olarak gösteriliyor.

4 Baldıran zehri nedir Baldıran zehri, maydanozgiller familyasından olan ve nemli yerlerde yetişen bazı zehirli bitkilerin ve bu bitkilerden elde edilen zehirin ortak adıdır.

5 Devlet Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki gösterdi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün akşam televizyonda söylediği sözlerine tepki gösterdi, "Terör sevicilikleri gün yüzüne çıktı" dedi.

6 Define kuyusuna düşen kedi kurtarıldı Bolu'da kullanılmayan bir evin altında define bulmak için açılan 15 metre derinliğindeki kuyuya düşen kedi, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.