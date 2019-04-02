Şehir Tiyatroları'nda bu hafta

İstanbul Büyükşehir Beledisyes (İBB) Şehir Tiyatroları , nisan ayında 3’ü yeni, 36 oyunla seyirci karşısına çıkıyor.

SAHNELENECEK OYUNLAR

Vahşi Batı, Söz Veriyorum, Bizim Aile, Kahvede Şenlik Var, Uzlaşma, Saadet Hanım, Şahane Züğürtler, Felatun Bey ile Rakım Efendi, Amanvermez Avni, Aşk Bir Zamanlar(Gazele), Karıncalar-Bir Savaş Vardı, Hisse-i Şayia, Nora (Bir Bebek Evi), Son, Matruşka, Tatlı Kaçık, İblis, On İki Öfkeli Adam, Matruşka, Cibali Karakolu, Ben Çağırmadım, Mavi Kuş, Ocak’ta Bahar, Geç Kalanlar, Can Yeleği, Macbeth, Hastalık Hastası ve çocuk oyunları Pollyanna, Bisküvi Adam, Palyaço Prens, Bir Kümes Hikâyesi, Karagöz Çiftlik Bekçisi, Elma Kurdu Kırtık, Harikalar Mutfağı, Üç Kardeş ve Muhteşem Kurt, Yaşasın Barış.