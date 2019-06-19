İstanbul yağmura teslim oldu

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Özellikle, Sarıyer, Beşiktaş'da kısa sürede etkili olan sağanak yağışa bir çok vatandaş hazırlıksız yakalandı.

Zor anlar yaşayan vatandaşların yanında, yoğun yağış sebebiyle kayganlaşan yollarda kazalar yaşandı.

YAĞMUR KAZALARI DA BERABERİNDE GETİRDİ

Şişli’de yağışlı havanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs kaldırıma çıkarak devrildi. Devrilen minibüsten sürücüsü araç içerisinden burnu bile kanamadan çıkarken, kaza sonrası gözyaşlarına boğulan sürücüyü arkadaşları sakinleştirdi.

METEOROLOJİDEN SON DURUM

Günün ilk saatlerinden itibaren İstanbul'un belli yerlerinde yer yer yağışlar aralıksız sürüyor. Buna göre Meteorolojiden alınan hava tahminleri şu şekilde;

Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; ilk saatlerde Samsun'un doğu ilçeleri ile öğle saatlerinden sonra İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve batısı, İzmir, Manisa, Bilecik, Kırşehir, Sivas, Yozgat ve Kayseri çevreleri ile Ankara’nın ve Kırıkkale’nin güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.





Meteoroloji’nin yayınladığı tahmin haritasına göre yağışlar bir süre daha sürecek.





























