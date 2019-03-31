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Muharrem İnce oyunu kullandı

24 Haziran seçimlerine basın ordusuyla gelen Muharrem İnce'nin bugün gerçekleşen yerel seçimlerdeki yalnızlığı dikkat çekti.

Haber Merkezi | 31.03.2019 - 13:23..
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Muharrem İnce oyunu kullandı

Muharrem İnce, oyunu kullanmak üzere Yalova'da.

İnce'nin önceki seçimde yanında olan basın ordusu, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde kendisini eşiyle baş başa bıraktı.

''EŞİMLE OYUMUZU KULLANDIK''

Yalova'nın Elmalı Köyü'nde oyunu kullanan Muharrem İnce sosyal medyadan paylaşım yaparak,''Daha iyi bir gelecek umuduyla eşimle birlikte oyumuzu kullandık.'' dedi.

Muharrem İnce oyunu kullandı

BİR İKİ VATANDAŞ TELEFONUYLA ÇEKTİ

24 Haziran seçimlerinde CHP Cumhurbaşkanı adayı olan İnce'ye karşı basının gösterdiği ilgi dikkat çekmişti. Oy kullandığı sırada yoğun soru trafiği yaşayan İnce'nin, bugün oy kullanırken yanında kendisini şahsi telefonlarının kamerasıyla çeken bir iki vatandaş vardı.

Muharrem İnce oyunu kullandı

Muharrem İnce oyunu kullandı

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