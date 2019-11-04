Gri listedeki terörist İstanbul'da yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan teröristler listesinde 'gri kategoride bulunan 300 bin lira ödülle aranan DHKP-C üyesi Çiğdem Ş.’nin, İstanbul Kartal’daki bir hücre evinde olduğunu tespit etti.

HÜCRE EVİNDE YAKALANDI

Çiğdem Ş.’nin eylem hazırlığı içerisinde olup olmadığı henüz bilinmezken, hücre evine terör polisince düzenlenen baskında yakalanan örgüt üyesi, sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesi'ne getirildi.

300 BİN LİRA ÖDÜLLE ARANIYORDU

Emniyetteki soruşturması süren ve 5 ayrı dosyadan suçlu Ş., 2017 yılından bu yana 'gri' listede 300 bin lira ödülle aranıyordu.