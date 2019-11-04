taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7029
Euro
6.3634
Altın
1510.02
Borsa
99806.08
Gram Altın
276.834
Bitcoin
52276.08

Gri listedeki terörist İstanbul'da yakalandı

Aranan teröristler listesinde 300 bin lira ödülle gri kategoride yer alan DHKP-C'li terörist Çiğdem Ş., polis tarafından yakalandı.

İHA | 04.11.2019 - 11:38..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan teröristler listesinde 'gri kategoride bulunan 300 bin lira ödülle aranan DHKP-C üyesi Çiğdem Ş.’nin, İstanbul Kartal’daki bir hücre evinde olduğunu tespit etti.

HÜCRE EVİNDE YAKALANDI

Çiğdem Ş.’nin eylem hazırlığı içerisinde olup olmadığı henüz bilinmezken, hücre evine terör polisince düzenlenen baskında yakalanan örgüt üyesi, sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesi'ne getirildi.

Gri listedeki terörist İstanbul'da yakalandı

300 BİN LİRA ÖDÜLLE ARANIYORDU

Emniyetteki soruşturması süren ve 5 ayrı dosyadan suçlu Ş., 2017 yılından bu yana 'gri' listede 300 bin lira ödülle aranıyordu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
HDP kongresinde terörist elebaşına selam yollandı

HDP kongresinde terörist elebaşına selam yollandı

375
Emre Belözoğlu yine küfretti

Emre Belözoğlu yine küfretti

128
Kırmızı kategoride aranan Müsluh İke öldürüldü

Kırmızı kategoride aranan Müsluh İke öldürüldü

205
HDP'li Kızıltepe Belediyesine kayyum atandı

HDP'li Kızıltepe Belediyesine kayyum atandı

72
ABD ordusunun Suriye'ye dönüşü devam ediyor

ABD ordusunun Suriye'ye dönüşü devam ediyor

74
Lübnan'da protestocular eylemlere devam ediyor

Lübnan'da protestocular eylemlere devam ediyor

82
Türkiye, Afganistan'dan çoban ithal edecek

Türkiye, Afganistan'dan çoban ithal edecek

154
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir