taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5555
Euro
6.1732
Altın
1440.84
Borsa
99679.44
Gram Altın
257.43

İstanbul ile İzmir arası 3,5 saate düşüyor

İstanbul ile İzmir arasında 8,5 saati bulan seyahat süresini 3,5 saate düşürecek otoyolun 192 kilometrelik kesimi, bugün açılıyor.

AA & Ensonhaber | 04.08.2019 - 16:19..
  1. Haberler
  2. Projeler
Whatsapp ile paylaş
İstanbul ile İzmir arası 3,5 saate düşüyor

İstanbul ile İzmir arasındaki 8,5 saatlik seyahat süresini 3,5 saate düşürecek İstanbul-İzmir otoyolunun 192 kilometrelik kesimi, açılışa hazır.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, AA muhabirine, İstanbul-İzmir otoyolunun, Marmara Bölgesi'ni Ege Bölgesi'ne, Batı Akdeniz ve Batı Anadolu Bölgesi'ne bağlayan önemli ulaşım akslarından biri olacağını belirterek, projenin yapım çalışmalarının 2010'da başladığını anımsattı.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ 78 KM KISALTTI

Projenin en büyük ayağını oluşturan Osmangazi Köprüsü'nün 2016'da hizmete alındığını ifade eden Turhan, köprünün, İstanbul-İzmir arasındaki mesafeyi 78 kilometre yani 1,5 saat kısalttığını bildirdi.

İstanbul ile İzmir arası 3,5 saate düşüyor

İstanbul ile İzmir arası 3,5 saate düşüyor

İstanbul ile İzmir arası 3,5 saate düşüyor VİDEO

YOL 111 KİLOMETRE KISALDI

İstanbul-İzmir arasının şu an 8,5 saat sürdüğünü, yeni yapılan 404 kilometrelik İstanbul-İzmir otoyolu ile normal şartlar altında 3,5 saatte İstanbul'dan İzmir'e ulaşma imkanı olacağını belirten Turhan, "Bu da yol kullanıcılarına önemli bir ekonomik katkı sağlayacak, zaman ve akaryakıt tasarrufu sağlayacak. Bu güzergahla özellikle ülkemizin sanayi mamullerinin, tarım ürünlerinin gerek yurt içi gerekse yurt dışına nakliyesinde de önemli imkan ve kolaylıklar sağlanmış olacak." ifadelerini kullandı.

Turhan, İstanbul-İzmir arasındaki mevcut devlet yolunun yaklaşık 515 kilometre olduğunu anımsatarak, otoyolla iki kent arasının 404 kilometreye düşmüş olacağını bildirdi.

İstanbul ile İzmir arası 3,5 saate düşüyor

İstanbul ile İzmir arası 3,5 saate düşüyor

İstanbul ile İzmir arası 3,5 saate düşüyor

İstanbul ile İzmir arası 3,5 saate düşüyor

İstanbul ile İzmir arası 3,5 saate düşüyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Beren Saat kurban bağışı yaptı takipçisi sinirlendi

Beren Saat kurban bağışı yaptı takipçisi sinirlendi

328
Yanarak ölen oğlunu ve kardeşini gözyaşlarıyla defnetti

Yanarak ölen oğlunu ve kardeşini gözyaşlarıyla defnetti

133
Emre Mor ilk maçına çıktı

Emre Mor ilk maçına çıktı

127
Esma Esad: Allah'a şükür meme kanserini yendim

Esma Esad: Allah'a şükür meme kanserini yendim

167
Turizm Bakanı: 9 günlük bayram tatiline gerek kalmadı

Turizm Bakanı: 9 günlük bayram tatiline gerek kalmadı

180
Türkiye'de 201 bin 176 milyoner var

Türkiye'de 201 bin 176 milyoner var

234
Yusuf Yazıcı'dan Trabzonspor'a veda mesajı

Yusuf Yazıcı'dan Trabzonspor'a veda mesajı

88
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir