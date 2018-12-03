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27 madenin lisansı iptal edildi

Geçtiğimiz günlerde Zonguldak'ta ruhsatsız bir madende 3 işçi yaşamını yitirmişti. Böyle faciaların önüne geçebilmek için alınacak kararlar önemli.

Haber Merkezi | 03.12.2018 - 07:44..
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27 madenin lisansı iptal edildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nce, Türkiye çapındaki 27 maden lisansı iptal edildi.

Genel Müdürlüğün ruhsat iptali ve idari para cezası uygulanmasına ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

PARA CEZASI DA KESİLDİ

Buna göre, 16 ildeki bazı şirket ve özel kişilere ait 27 maden lisansı çeşitli gerekçelerle iptal edildi.

Söz konusu 27 lisans sahibinden 21'ine ayrıca para cezası da verildi.

Öte yandan, 14 ildeki 32 ruhsat sahibine de sadece idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Söz konusu ruhsat sahiplerine 382 lira 40 kuruş ile 370 bin 904 lira arasında para cezası uygulandı. Ruhsat iptalleri ve para cezalarına ilişkin kararlar, beyan edilen adreslerde ruhsat sahiplerine ulaşılamaması nedeniyle ilanen tebliğ edildi.

27 madenin lisansı iptal edildi

27 madenin lisansı iptal edildi

27 madenin lisansı iptal edildi

27 madenin lisansı iptal edildi

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