taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9576
Euro
6.6596
Altın
1510.86
Borsa
113683.61
Gram Altın
289.425
Bitcoin
43054.32

27 yıl hapis cezası bulunan hırsız yakalandı

Kahramanmaraş’ta hakkında 27 yıl hapis cezası bulunan şahıs, hırsızlık yapmak için bir iş yerinin etrafında dolaşırken yakalandı.

İHA | 29.12.2019 - 06:02..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde bir marketin camını kıran ve daha sonra bir süpermarketin camını kırıp hırsızlığa teşebbüs eden şahıs, süpermarketin alarmının çalmasıyla kaçmaya başladı.

27 YIL HAPİS CEZASI VAR

Andırın İlçe Emniyet Amirliği ekipleri şüpheli şahsı yakalamak için harekete geçti. Polis ekipleri tarafından kimliği tespit edilen A.B.'nin 13 suçtan kaydı ve hakkında 5 ayrı suçtan 27 yıl hapis cezası bulundğu tespit edildi. Ekipler, A.B.’yi yakalamak için jandarma ekipleriyle birlikte harekete geçti.

27 yıl hapis cezası bulunan hırsız yakalandı

TUTUKLANDI

Jandarma ve polisin ortaklaşa çalışmasıyla şüpheli şahıs ilçe merkezine 18 kilometre uzaklıktaki Yeşilova Mahallesi çarşı bölgesinde bir iş yerinin etrafından dolaşırken yakalandı. Andırın ilçesinde iki ayrı işyerinden hırsızlığa teşebbüs etmekten Andırın Adliyesi tarafından tutuklanan zanlı, ayrıca infaz gereği cezasını çekmek üzere Aksu Cezaevine teslim edildi.

27 yıl hapis cezası bulunan hırsız yakalandı

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstanbul'a kar yağışı başladı

İstanbul'a kar yağışı başladı

43
Kahramanmaraş'ta takla atarak yoldan çıkan araç alev aldı

Kahramanmaraş'ta takla atarak yoldan çıkan araç alev aldı

71
Mehmetçik'ten Mamaklı öğrencilere videolu yanıt

Mehmetçik'ten Mamaklı öğrencilere videolu yanıt

5
Irak'taki eylemlerde 490 kişi öldü 22 bin kişi yaralandı

Irak'taki eylemlerde 490 kişi öldü 22 bin kişi yaralandı

28
Çin Doğu Türkistan'da asimile politikası izliyor

Çin Doğu Türkistan'da asimile politikası izliyor

15
Kırıkkale'de düğün salonuna kumar operasyonu

Kırıkkale'de düğün salonuna kumar operasyonu

5
Hollanda uyruklu 2 terörist ülkesine iade edildi

Hollanda uyruklu 2 terörist ülkesine iade edildi

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir