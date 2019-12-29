27 yıl hapis cezası bulunan hırsız yakalandı

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde bir marketin camını kıran ve daha sonra bir süpermarketin camını kırıp hırsızlığa teşebbüs eden şahıs, süpermarketin alarmının çalmasıyla kaçmaya başladı.

27 YIL HAPİS CEZASI VAR

Andırın İlçe Emniyet Amirliği ekipleri şüpheli şahsı yakalamak için harekete geçti. Polis ekipleri tarafından kimliği tespit edilen A.B.'nin 13 suçtan kaydı ve hakkında 5 ayrı suçtan 27 yıl hapis cezası bulundğu tespit edildi. Ekipler, A.B.’yi yakalamak için jandarma ekipleriyle birlikte harekete geçti.

TUTUKLANDI

Jandarma ve polisin ortaklaşa çalışmasıyla şüpheli şahıs ilçe merkezine 18 kilometre uzaklıktaki Yeşilova Mahallesi çarşı bölgesinde bir iş yerinin etrafından dolaşırken yakalandı. Andırın ilçesinde iki ayrı işyerinden hırsızlığa teşebbüs etmekten Andırın Adliyesi tarafından tutuklanan zanlı, ayrıca infaz gereği cezasını çekmek üzere Aksu Cezaevine teslim edildi.