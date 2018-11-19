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Tazminat alan bedelli askeri işe almak zorunlu değil

Bedelli askerlik için kıdem tazminatı alıp işten ayrılanlar, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun aldığı karardan dolayı işe iade davası açsalar dahi bu davayı kazanamıyorlar.

Haber Merkezi | 19.11.2018 - 10:12..
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Bedellicilerin en çok konuştuğu konulardan biri: bedelli askerlik için kıdem tazminatı alıp işten ayrılan işçinin döndüğünde aynı iş yerinde işe başlayıp-başlayamayacağı.

Özellikle sosyal medyada bedelli askerlik gruplarında çok konuşulan bu konu için Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun almış olduğu emsal karar var.

"KIDEM TAZMİNATI ALANLARA İŞE İADE YOK"

Konuyla ilgili CNN Türk yayınında konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı Erhan Nacar şunları söyledi: "Bedelli askerlik benim lehime, yararıma diyip; kıdem tazminatı alıp giderim. Dönünce işe iade davası açarım, işime dönerim' diye düşünmesinler. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun almış olduğu bir karar var. Kıdem tazminatı alıp giden kişiler, işe iade davası açamazlar. İşveren "kıdem tazminatını aldın, döndüğünde işte tekrar başlayabilirsin" derse sorun yok. İşe almazsa o kişi iş mahkemesinde dava açsa da  Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun aldığı kararla işe iade yapılamayacak. "

Tazminatla ayrılan bedelli askeri işveren almak zorunda değil VİDEO

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