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271 milyon 150 bin sahte Amerikan doları sergilendi

Esenyurt'ta tarihin en yüklü sahte dolar operasyonuyla ilgili 6 kişi tutuklanırken, kesime hazır 271 milyon 150 bin Amerikan doları sergilendi. Firari iki kişinin ise arandığı belirtildi.

İHA | 25.07.2019 - 12:29..
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Geçtiğimiz cuma günü İstanbul Esenyurt’ta bir matbaaya İstanbul Mali Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılıkla Mücadele Şube müdürlükleri tarafından düzenlenen operasyonda, iç ve dış piyasaya sürülmek üzere 100’lük banknotlar halinde kesime hazır sahte 271 milyon 150 bin Amerikan doları (1 trilyon 530 milyon Türk lirası) ele geçirilmişti.

271 milyon 150 bin sahte Amerikan doları sergilendi

Şok baskında Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) üyeliği nedeniyle polislikten ihraç edilen Bülent Ç. adlı komiserin de aralarında olduğu S.A.S., B.D., C.D., E.K. ve M.I. adlı 6 kişi yakalanmıştı.

271 milyon 150 bin sahte Amerikan doları sergilendi

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Altı gün önce yapılan operasyonda imha edilmek üzere sahte dolarlara el konulurken, polisteki sorguları tamamlanan 6 kişi dün sabah Büyükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi. FETÖ/PDY üyesi eski komiserin de aralarında olduğu 6 kalpazan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

271 milyon 150 bin sahte Amerikan doları sergilendi

FİRARİ İKİ KİŞİ ARANIYOR

Ele geçen sahte paralar, para basımında kullanılan kalıplar, matbaa mürekkepleri ve para sayma makineleri bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün avlusunda sergilendi. Polis, halen firari durumda olan örgüt lideri A.A. ve paranın tasarımını yapan grafiker M.Ü.'nün yakalanması için operasyonlarına devam ederken, basılan sahte dolarların FETÖ/PDY ile bağlantısı olup olmadığını araştırıyor.

271 milyon 150 bin sahte Amerikan doları sergilendi

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