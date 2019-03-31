Sandık görevlileri yemin etti

Antalya'da, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için görev alan sandık başkanları, memur ve parti gözlemcileri, sabah erken saatlerde görev yapacakları okullara geldi.

SANDIK BAŞI YEMİNİ

Sandık başındaki görevlilerin yemini ise şöyle: "Hiçbir tesir altında kalmaksızın, hiç kimseden korkmadan, seçim sonuçlarının tam ve doğru olarak belirlenmesi için, görevimi kanuna göre doğru olarak yapacağıma namusum, vicdanım ve bütün mukaddesatım üzerine ant içerim."

Bazı vatandaşlar oy kullanmak için sabahın erken saatlerinde gelerek beklemeye başladı.