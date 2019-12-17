Wesley Sneijder ile Yolanthe Cabau barıştı

9 yıl önce evli olan ve çocukları olan Wesley Sneijder ile model eşi Yolanthe Cabau, geçtiğimiz yıl aldatma nedeniyle yollarını ayırmaya karar vermişti.

120 MİLYON TL

Hollanda basını, her ikisinin de birbirini aldattığını hatta Sneijder'in eşine fiziksel şiddet uyguladığını yazmıştı. Hatta Cabau’nun boşanma tazminatı olarak 19 milyon euro (yaklaşık 120 milyon TL) alacağını iddia etmişti.

Ancak önceki gün açıklama yapan Sneijder'in annesi Slyvie, çiftin 9 yıllık evliliklerine oğulları Xess Xava için bir şans daha verdiğini duyurdu.