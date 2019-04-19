çok satanlar

Bu hafta çok satanlarda, ilk sıraya "Kalp" yerleşiyor. Onu takip eden isimler ise, "Bir Ömür Nasıl Yaşanır?" ve "Gör Beni"...

KALP

Kalbe dair ne varsa… İskender Pala’nın her zamanki yetkin kaleminden…

Kalp

İskender Pala

Turkuvaz Kitap

S.: 328

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BİR ÖMÜR NASIL YAŞANIR?

Daha anlamlı yaşamak için İlber Ortaylı’dan tavsiyeler…

Bir Ömür Nasıl Yaşanır?

İlber Ortaylı

Kronik Kitap

S.: 288

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GÖR BENİ - İKİ DEVRİN HİKAYESİ

Birileri bizden fırtına bekliyor, onlara gökkuşağı vermeye hazır mısınız?

Gör Beni - İki Devrin Hikayesi

Akilah Azra Kohen

Everest Yay.

S.: 592

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CAMDAKİ KIZ

Bu kitapta her zamanki gibi gerçek bir yaşam hikâyesi anlatacağım sizlere. Hep lüks içinde yaşamış ama kaderi daha baştan kötü yazılmış Camdaki Kız ile bir varoş çocuğunun aşk hikâyesi bu.



Camdaki Kız

Gülseren Budayıcıoğlu

Doğan Kitap

S.: 352

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KENDİNE İYİ DAVRAN GÜZEL İNSAN

Bu yolculukta, kaygılarınla baş etmek ve kafaya takmamak için hangi yöntemleri kullanabileceğini, olumsuz düşüncelerini nasıl kontrol edebileceğini, sağlıklı ilişkilerini geliştirirken, sana zarar veren zehirli insanlardan kendini nasıl koruyabileceğini, hangi alanlarda mücadele etmenin anlamlı olduğunu, hangi alanlarda hayatı ve getirdiklerini kabullenmen gerektiğini, içindeki değersizlik hissini nasıl yenebileceğini ve kendini nasıl dönüştürebileceğini keşfedeceksin.

Hazır mısın bu yolculuğa?



Kendine İyi Davran Güzel İnsan

Beyhan Budak

Destek Yay.

S.: 216

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HERCAİ

Her şey, zamansız bir ölüm yüzünden başladı. Bu ölüm beraberinde, körpe bir yüreğe öfke ve kin getirdi. Aradan uzun, çok uzun yıllar geçti. Genç bir adamın kalbi ve ruhu birbirinden harap duygularla, acımasızca perçinlendi.

Hercai

Sümeyye Koç

Epsilon Yay.

S.: 432

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VAZGEÇEBİLMEK

Guy Finley bu kitapta adım adım mutluluk ile aramızda dikilip duran o duvarı nasıl yıkacağımızı, vazgeçmemiz gerekenleri nasıl bırakacağımızı ve nasıl özgürleşeceğimizi anlatıyor. Vazgeçebilmek’i okurken öfke, kin, kaygı, suçluluk duygusu ve daha pek çok olumsuz düşünceden arındığınızı fark edecek ve her sorunun cevabının yine sizin içinizde olduğunu göreceksiniz. Gerçek yaşamöyküleri, içten diyaloglar ve zihni çalıştıran sorular zaten içinizde barındırdığınız gücü ve duygusal özgürlüğü size geri verecek.

Vazgeçebilmek

Guy Finley

Destek Yay.

S.: 304

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ZAFER SIZLANARAK KAZANILMAZ

Doğum gününü seçmeye hazır mısın? Korkma yalnız değilsin. Sen varsın.

Zafer Sızlanarak Kazanılmaz

Haluk Tatar

Destek Yay.

S.: 480

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KÜRK MANTOLU MADONNA

Hep başkalarının istediği gibi yaşayan Raif Efendi, memnuniyetsiz hayatının tek bir anıyla değiştiğine şahit olacaktır: Maria Puder isminde bir kadına âşık olduğunda... Babasının isteğiyle Berlin’e giden ve oradaki bir sanat galerisinde hayran kaldığı bir tabloyla karşılaşan Raif Efendi, tabloda resmedilen kadın portresinin Andrea Del Sarto tarafından resmedilmiş "Madonna delle Arpie" adlı tablodaki Meryem Ana (Madonna) tasvirine benzediğini düşünür. Raif Efendi, daha sonra takıntı derecesinde hayran olduğu tablodaki yüzün sahibiyle karşılaşacaktır.

Kürk Mantolu Madonna

Sabahattin Ali Yapı Kredi Yay. S.: 164 Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

MEVZULAR

Dünya’da ve Türkiye’de olup biten tarihi ve güncel olaylara bir de Oğuzhan Uğur’un hicivle karışık yorumlarıyla bakmak ister misiniz? Dünyada ne oluyor, ne oldu ve neler olacak? Bu tarz sorulara meraklıysanız, bu kitap sizin için bir arşiv niteliğinde olacak.

Mevzular

Oğuzhan Uğur

Hayykitap

S.: 192

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

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Damla Karakuş

[email protected]

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