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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa'dan gelen vatandaşımızda çıktı, sağlık durumu iyi" dedi.

AA | 11.03.2020 - 11:12..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında gündeme dair öenmli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın gündeminde ise tüm dünyayı etkisi altına alan ve 3 binin üzerinde can alan koronavirüs vardı.

"Avrupa'dan gelen bir vatandaşımızda yapılan tetkikler sonucunda koronavirüs tespit edildi. Ailesi ve yakınları yakın izlememiz altında. Virüs tespit edilen kişinin sağlık durumu iyi."

"Türkiye inşallah bu sıkıntıyı kayıp vermeden anlatacaktır."

Virüsten korunmanın ilk şartı temizliktir. Ayrıca tokalaşmayı kesip uzaktan selamlaşmayı sağlamamız gerekiyor.  Alacağımız tedbirler en etkili koruma yöntemidir.

"Harekata katılan tüm askerlerimizin alnından öpüyorum. Şehitlerimize rahmet gazilerimize de acil şifalar diliyorum.

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